LIVE F1, GP Giappone 2018 in DIRETTA: Ferrari per la rimonta disperata, Hamilton può chiudere il Mondiale

Bentrovati alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno. Alle ore 7.10 sul tracciato di Suzuka sarà in scena il 17esimo appuntamento di una stagione che, per quanto visto ieri nelle qualifiche, rischia di vivere una gara che andrà a chiudere i conti a livello di classifica generale. Lewis Hamilton, infatti, scatterà dalla pole position (l’ottantesima in carriera) mentre il suo rivale Sebastian Vettel prenderà il via dalla ottava casella della griglia (avendo guadagnato una posizione dopo la penalizzazione comminata ad Esteban Ocon).

L’inglese, che vanta già 50 punti di vantaggio in graduatoria sul tedesco, ha la grande occasione di mettere la parola “fine” ad un campionato nel quale sta dimostrando, gara dopo gara, di essere il miglior Hamilton di sempre. La sua rincorsa verso il quinto titolo iridato vivrà un capitolo di grande importanza sul tracciato giapponese, con il fido scudiero Valtteri Bottas che scatterà in prima fila al suo fianco. Alle loro spalle vedremo Max Verstappen e Kimi Raikkonen che, dopo Monza, sembra davvero avere staccato la spina in anticipo. Per Sebastian Vettel sarà fondamentale partire bene e mettere in atto una grande rimonta, ma arrivare davanti a questo Hamilton sarà davvero complicato. A Suzuka, tra meteo e sorprese varie, può sempre accadere di tutto, dato che ci troviamo davanti al tracciato più difficile di tutto il Mondiale.

Il Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno vedrà il proprio via alle ore 7.10. OASport vi propone la DIRETTA LIVE dell’evento, per non perdervi nemmeno un secondo della spettacolare gara nipponica. Vettel non ha più nulla da perdere, sarà in grado di compiere la grande impresa?













