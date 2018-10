F1, Mondiali 2018: La Ferrari con meno potenza in Russia. Colpa di un sensore?

Sono state tante le teorie relativamente al guadagno di potenza della Ferrari rispetto alla Mercedes nel corso del Mondiale 2018 di Formula Uno. Un tema che ha tenuto a lungo banco e secondo alcune indiscrezioni di Auto Motor und Sport il vantaggio della Rossa era quello di sfruttare un sistema con due batterie per l’accumulo dell’energia. La FIA avrebbe invitato allora il costruttore italiano a montare un secondo sensore e in Russia questo vantaggio è scomparso.

Non si conoscono i motivi effettivi per i quali il secondo sensore sia stato montato però di fatto l’esistenza di questo componente avrebbe portato ad un chiaro abbassamento delle prestazioni, se pensiamo al confronto con il GP del Belgio a Spa, per fare un esempio. Certo, anche gli aggiornamenti aerodinamici non hanno sortito gli effetti sperati sulla SF71H ma è abbastanza evidente come il punto di forza del Cavallino Rampante si sia trasformato improvvisamente in un punto debole.

In una lotta così serrata anche questi aspetti possono fare la differenza e le Frecce d’Argento, probabilmente, hanno potuto contare anche su questo aspetto vantaggioso. Si attendono conferme rispetto a quel che accadrà nelle prossime cinque gare ma di sicuro la potenza espressa dal propulsore della vettura di Maranello sarà osservata con particolare attenzione.













