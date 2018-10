F1, GP Giappone 2018: prove libere 2. Lewis Hamilton spaventa rifilando distacchi notevoli a tutti, secondo Bottas, terzo Vettel a otto decimi!

Lewis Hamilton (Hamilton) prosegue nel suo stato di grazia e domina, senza mezzi termini, anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno. Il leader della classifica iridata, che ha dalla sua un margine di ben 50 punti sul più immediato inseguitore, disintegra la resistenza dei rivali con un tempo sensazionale: 1:28.217 con Supersoft, lasciando tutti gli altri a distanze ragguardevoli. In seconda posizione resiste con le unghie e con i denti il suo compagno di scuderia, Valtteri Bottas, con un gap di quasi mezzo secondo. In terza posizione troviamo Sebastian Vettel (Ferrari) che accusa ben 833 millesimi dall’inglese.

Quarta posizione per Max Verstappen (Red Bull) che si ferma a un secondo dalla vetta, mentre in quinta posizione si è piazzato Kimi Raikkonen (FerrarI) a 1.281, pochi millesimi davanti a Daniel Ricciardo (Red Bull). Completano la top ten i francesi Esteban Ocon (RP Force India) e Romain Grosjean (Haas) rispettivamente settimo a 1.818 e ottavo a 2.223, nona posizione per lo svedese Marcus Ericsson (Alfa Romeo Sauber) a 2.261, mentre è decimo il neozelandese Brendon Hartley (Toro Rosso) a 2.285.

Sul fronte del passo gara, la Mercedes si conferma imprendibile, con il numero 44 che procede tra l’1:33 alto e l’1:34, mentre tutti gli altri, dalla Ferrari alla Red Bull, sono sull’1:34 medio-alto. La prima giornata di prove libere è stata risparmiata dalla pioggia che, invece, dovrebbe fare capolino domani in maniera importante. Il venerdì di Suzuka ha messo in mostra un Lewis Hamilton in forma scintillante, assieme ad una Mercedes davvero perfetta. Nel primo settore, per fare un esempio, quello delle curve in successione, uno dei più belli, complicati e veritieri di tutto il calendario, il campione del mondo in carica rifila a tutti almeno 4 decimi di distacco in circa mezzo minuto. Un vero e proprio abisso che riesce a confermare, se non dilatare, anche nella seconda parte del circuito. Per domani e domenica, dunque, c’è un solo grande favorito, Lewis Hamilton, che sembra in uno stato di quasi imbattibilità. La Ferrari, invece, conferma i problemi già mostrati a Singapore e Sochi, non apparendo in grado di opporsi allo strapotere di W09 e Hamilton.

CLASSIFICA FP2 GP GIAPPONE F1 2018

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 44 L. Hamilton Mercedes 1’28″217 2 77 V. Bottas Mercedes 1’28″678 3 05 S. Vettel Ferrari 1’29″050 4 33 M. Verstappen Red Bull 1’29″257 5 07 K. Raikkonen Ferrari 1’29″498 6 03 D. Ricciardo Red Bull 1’29″513 7 31 E. Ocon Force India 1’30″035 8 08 R. Grosjean Haas 1’30″440 9 9 M. Ericsson Sauber 1’30″478 10 28 B. Hartley Toro Rosso 1’30″502 11 11 S. Perez Force India 1’30″510 12 27 N. Hulkenberg Renault 1’30″644 13 55 C. Sainz Renault 1’30″904 14 16 C. Leclerc Sauber 1’30″906 15 20 K. Magnussen Haas 1’30″956 16 14 F. Alonso McLaren 1’30″988 17 35 S. Sirotkin Williams 1’31″087 18 18 L. Stroll Williams 1’31″215

