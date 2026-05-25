F1, pagelle GP Canada 2026: Hamilton risorge, Antonelli implacabile, McLaren a picco

PAGELLE GP CANADA F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) 9: “Non c’è due senza tre e il quarto vien da sé”. Il giovane bolognese continua a lasciare il segno con una continuità impressionante, guidando e gestendo le situazioni con una maturità sorprendente. Dopo gli errori del sabato, Kimi ha saputo trasformare quanto accaduto in un punto di forza, mettendo costantemente pressione al compagno di squadra George Russell e inducendolo a diversi errori. Antonelli sembrava avere qualcosa in più sul piano del passo gara e il ritiro del britannico ha interrotto prematuramente un confronto che prometteva scintille. Restano quattro vittorie consecutive e 43 punti di vantaggio sul team-mate: un biglietto da visita notevole in vista di Montecarlo.

Lewis Hamilton (Ferrari) 8.5: in Canada conquistò nel 2007 la sua prima vittoria in Formula 1 e Montreal continua a essere terreno fertile per il sette volte campione del mondo. Il britannico è tornato a brillare come nei giorni migliori, mostrando un passo gara straordinario con le gomme medie e firmando uno splendido sorpasso ai danni di Max Verstappen. Probabilmente il miglior weekend da quando veste il rosso Ferrari, oltre a una preziosa iniezione di fiducia in vista del Principato.

Max Verstappen (Red Bull) 7.5: primo podio stagionale per l’olandese, che nel corso del weekend ha anche minacciato l’addio a causa di regolamenti che continua a non gradire. Quando però abbassa la visiera resta sempre uno dei riferimenti assoluti della categoria. La RB22 non è più la macchina dominante del passato, ma Verstappen riesce comunque a sopperire con talento e determinazione, portando a casa un podio di grande valore.

Charles Leclerc (Ferrari) 6: Montreal non è mai stata una delle piste preferite del monegasco e anche stavolta il divario prestazionale rispetto al compagno di squadra è apparso evidente. Il quarto posto è un risultato accettabile, ma è chiaro che Leclerc vorrà rifarsi immediatamente sulle strade di casa.

Franco Colapinto (Alpine) 7: il sesto posto conquistato con la vettura a disposizione rappresenta una significativa iniezione di fiducia per il giovane argentino. La cura Flavio Briatore sembra iniziare a dare i suoi frutti e il weekend canadese potrebbe davvero rappresentare un punto di svolta per la sua stagione.

Isack Hadjar (Red Bull) 6.5: la top-5 merita una piena sufficienza, anche se una condotta di gara talvolta eccessivamente aggressiva ha fatto discutere. Troppo ardore in alcuni frangenti per il francese, che però ha mostrato una personalità ben più marcata rispetto ad altri ex compagni di squadra di Verstappen.

George Russell (Mercedes) 5.5: il problema tecnico che lo ha costretto al ritiro mentre era al comando, con Antonelli negli scarichi, gli ha negato la possibilità di giocarsi il successo fino in fondo. Tuttavia, il pilota italiano sembrava avere qualcosa in più sul passo gara e anche alcune dichiarazioni del britannico, velatamente polemiche nei confronti della squadra, non sono state particolarmente apprezzate.

McLaren 4: domenica da dimenticare per il team di Woking. La scelta di partire con gomme intermedie, complice l’incertezza meteorologica, si è rivelata sbagliata fin dalle prime battute. A peggiorare il quadro sono arrivati anche i problemi tecnici accusati da entrambe le monoposto: troppo per una squadra campione del mondo in carica.