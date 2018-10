F1, GP Giappone 2018: risultati e classifiche prove libere 1. Uno-due Mercedes ed Hamilton il più veloce. Raikkonen quarto davanti a Vettel

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE 2 DALLE ORE 07.00

Stessa storia, stesso mare nelle prove libere 1 del GP del Giappone 2018, diciassettesima prova del Mondiale di Formula Uno. La Mercedes continua a dominare e lo fa fin da questo turno impressionando per velocità e compattezza. Lewis Hamilton ha ottenuto il miglior crono di 1’28″691 (con gomme soft) a precedere il compagno di squadra Valtteri Bottas (1’29″137), sempre con le mescole a banda gialla, e la Red Bull di Daniel Ricciardo (1’29″374) con le supersoft.

Con una temperatura di 21°C in aria e 24°C sull’asfalto, in condizioni d’asciutto, la W09 ha dato un altro saggio di ciò che capace mentre la Ferrari, più che concentrasi nella ricerca della velocità pura, ha effettuato delle prove comparative dal punto di vista aerodinamico. Sebastian Vettel, infatti, ha montato la versione “pre GP di Francia” dell’ala anteriore mentre Kimi Raikkonen la nuova. Alla fine della fiera le due SF71H, girando sempre con le gomme a banda rossa, non sono andate oltre la quarta e la quinta posizione: Raikkonen ha siglato il tempo di 1’29″627 (a +0″936 dalla vetta) e Seb si è posizionato subito dietro (1’29″685 a 994 millesimi dal leader).

A completare la top10 ci hanno pensato l’altra RB14 di Max Verstappen, la Racing Point Force India di Esteban Ocon (1’30″591), la Haas di Romain Grosjean (1’30″814) e le due Alfa Romeo-Sauber di Charles Leclerc (1’30″929) e di Marcus Ericsson (1’31″073). I risultati di queste vetture sono stati realizzati montando le supersoft.

La seconda sessione prenderà il via alle ore 07.00 italiane e forse ci renderemo conto meglio dei valori sul tracciato anche se sulla forza delle Frecce d’Argento ci sono davvero pochissimi dubbi.

L’ORDINE DEI TEMPI DELLE PROVE LIBERE 1 DEL GP DEL GIAPPONE 2018 – MONDIALE FORMULA UNO

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 44 L. Hamilton Mercedes 1’28″691 25 2 77 V. Bottas Mercedes +00″446 1’29″137 26 3 03 D. Ricciardo Red Bull +00″682 1’29″373 32 4 07 K. Raikkonen Ferrari +00″936 1’29″627 20 5 05 S. Vettel Ferrari +00″994 1’29″685 20 6 33 M. Verstappen Red Bull +01″150 1’29″841 30 7 31 E. Ocon Force India +01″900 1’30″591 28 8 08 R. Grosjean Haas +02″123 1’30″814 22 9 16 C. Leclerc Sauber +02″238 1’30″929 27 10 9 M. Ericsson Sauber +02″382 1’31″073 29 11 10 P. Gasly Toro Rosso +02″382 1’31″073 20 12 55 C. Sainz Renault +02″409 1’31″100 23 13 11 S. Perez Force India +02″581 1’31″272 29 14 20 K. Magnussen Haas +02″583 1’31″274 28 15 27 N. Hulkenberg Renault +02″727 1’31″418 18 16 18 L. Stroll Williams +02″817 1’31″508 27 17 28 B. Hartley Toro Rosso +03″217 1’31″908 23 18 14 F. Alonso McLaren +03″343 1’32″034 21 19 35 S. Sirotkin Williams +03″822 1’32″513 26 20 47 L. Norris McLaren +03″992 1’32″683 30

