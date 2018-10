F1, GP Giappone 2018: la Ferrari presenta la nuova livrea, lanciato il progetto Mission Winnow con Philip Morris

La Ferrari ha ufficialmente presentato la nuova livrea con cui correrà il GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1 in programma nel weekend a Suzuka. Ovviamente il rosso rimane il colore predominante ma ci sono delle novità sul cofano motore e sull’alettone posteriore per celebrare la partnership con Philip Morris, uno storico partner del Cavallino Rampante che ha fatto sempre sentire la propria presenza nonostante le restrizioni legate alla pubblicità dei prodotti derivanti dal tabacco in Formula Uno. La nuova livrea delle Rosse promuoverà infatti il nuovo progetto Mission Winnow che mira ad ampliare la visione dell’azienda, ora proiettata verso investimenti in nuovi settori.

A spiegare il progetto, il cui logo è stato disegnato dall’italiano Fabio Novembre e che sarà presente anche sulle tute di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, è stato Riccardo Parino (Vice President Global Event di Philip Morris): “Dopo 10 anni in cui non abbiamo posto alcun marchio sulle vetture di F1, torniamo oggi con un nuovo progetto. La nostra partnership con Ferrari dura da 45 anni e ci confrontiamo spesso. Questa iniziativa non riguarda un nostro prodotto, ma la nostra stessa azienda, al modo in cui stiamo trasformando, al modo in cui prepariamo il nostro futuro basato su scienza, innovazione e tecnologia. È molto importante sottolineare che il logo e la campagna non sono correlati a nessun prodotto del tabacco, ma lancia un’iniziativa che seguirà l’evoluzione della nostra azienda. È molto importante essere con la Ferrari, perché questa squadra è un esempio unico di passione e capacità che convergono al fine di perseguire un costante miglioramento, che è la base del nostro futuro”. (dichiarazioni da it.motorsport.com).

Seb and Kimi reveal the new @MissionWinnow logo! PMI’s commitment to driving a better future by constant improvement. @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/ReNAeVGWQU — Mission Winnow (@MissionWinnow) October 4, 2018













FOTOCATTAGNI