F1, i precedenti della Ferrari nel GP del Giappone. L’ultima vittoria della Rossa risale al 2004

Neanche il tempo di respirare che il Circus della Formula Uno si esibisce sul celebre tracciato di Suzuka (Giappone) per il 17° round stagionale. La Mercedes si presenta in grande forma. Reduce dalla doppietta “discussa” in Russia, le Frecce d’Argento hanno allungato nella classifica dei piloti e dei costruttori nel confronto con la Ferrari e per il Cavallino Rampante sperare di accorciare le distanze non è cosa facile. I 50 punti di distacco di Sebastian Vettel nella graduatoria generale rispetto a Lewis Hamilton non sono certo trascurabili ed è chiaro che sull’asfalto nipponico, mancando 5 gare al termine del campionato, ci si giocano le ultime possibilità.

Sette i successi della Rossa su questo tracciato asiatico dal 1976 ad oggi (tra 1978 e 1986 il Gran Premio non si è disputato) ma che da più di dieci anni non vede un suo pilota salire sul gradino più alto del podio. La prima vittoria per la casa di Maranello risale al 1987, anno del ritorno in F1 della tappa nipponica, da parte dell’austriaco Gerhard Berger, per poi veder raggiungere i restanti successi grazie a Michael Schumacher (1997 e l’intervallo 2000-2004), quest’ultimo detentore del record del maggior numero di vittorie su questo circuito (sei).

14 anni di digiuno, quindi, che dovranno essere in qualche modo interrotti per continuare la rincorsa iridata. Schumacher 18 anni fa seppe regalarsi un’emozione indescrivibile vincendo il titolo e riportando l’iride sotto l’insegna di Maranello a 21 stagioni di distanza. Ora l’obiettivo appare decisamente complesso e, forse, uno dei pochi aspetti su cui si può puntare è che la pista è una delle preferite di Vettel, vittorioso in quattro occasioni in Giappone (2009, 2010, 2012, 2013 quando però ancora era alla guida della Red Bull).

Ora come ora Suzuka ha tutti i connotati di un feudo Mercedes, viste le tre vittorie di Hamilton (2014, 2015, 2017) e quella di Nico Rosberg (2016) nelle ultime quattro annate. Una serie positiva che andrà interrotta dalla Ferrari per cullare sogni di gloria.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DELLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI