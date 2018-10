F1, GP Giappone 2018: l’orario della gara. Si corre alla mattina presto. Programma e palinsesto tv

Domani, domenica 7 ottobre, andrà in scena sul tracciato di Suzuka il GP del Giappone 2018, diciassettesima prova del Mondiale 2018. Una gara che si preannuncia favorevole alla Mercedes. Le due Frecce d’Argento partiranno dalla prima fila, grazie all’ottantesima pole in carriera di Lewis Hamilton e al secondo crono di Valtteri Bottas. Un risultato frutto di una W09 performante e di una strategia perfetta del team di Brackley. L’arrivo della pioggia nel Q3 è stato sfruttato molto bene per centrare uno score degno di nota, che indirizza la corsa su binari favorevoli. Lo stesso non si può dire per la Ferrari. La scuderia di Maranello, scegliendo la tempistica errata sull’uso delle gomme supersoft, ha vanificato nei fatti le prestazioni di Kimi Raikkonen (quarto) e Sebastian Vettel (nono). Tedesco, c’è da dire, non immune da errori, andando ad appesantire ulteriormente il ritardo dalla vetta. Si prospetta una gara di sofferenza.

La gara nipponica (che si è corsa alle ore 7.10 italiane) sarà visibile nuovamente su SkySport, per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySport F1 (canale 207) ed anche in streaming su SkyGo (riservato ai soli abbonati) su pc, smartphone e tablet. Per l’occasione è prevista anche una replica in chiaro su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). Chi l’avrà spuntata tra i due duellanti Lewis Hamilton e Sebastian Vettel? La Ferrari sarà riuscita a fare lo “scherzetto” alla Mercedes, che vince a Suzuka da ben quattro anni consecutivi? Sarà sufficiente guardare una delle repliche e sintesi previste per rivivere le emozioni della gara giapponese. Buon divertimento!

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2018

Repliche su SkySport1

ore 10.00, 01.00

Repliche su SkySport MotoGP

ore 10.00, 14.00, 18.00, 20.00, 22.30, 01.30

Repliche su TV8

ore 21.15

