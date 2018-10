Calendario Mondiali volley femminile 2018: quando si gioca la seconda fase? Date, programma, orari e tv

I Mondiali 2018 di volley femminile entrano nel vivo, sono rimaste in corsa le migliori 16 Nazionali che ora si daranno battaglia nella seconda fase della rassegna iridata. Si sono formati due gironi da otto squadre ciascuno, ogni formazione affronterà le avversarie che non ha già incrociato in precedenza portandosi dietro tutti i risultati acquisiti nella prima fase.

Le prime tre classificate di ogni gruppo accederanno alla terza fase (Final Six). Si preannuncia grande battaglia, l’Italia e la Serbia sono le uniche squadre a presentarsi a punteggio pieno (5 vittorie, 15 punti) ma anche Olanda e USA sono imbattute dopo le prime cinque partite giocate. Ora si inizia davvero a fare sul serio, ci sono anche altre corazzate come Russia, Brasile, Cina, Giappone che puntano a fare bene nel torneo e che cercheranno di farsi spazio.

La seconda fase dei Mondiali si giocherà il 7-8 ottobre e 10-11 ottobre, giorno di riposo invece il 9 ottobre. L’Italia giocherà contro USA, Russia, Thailandia e Azerbaijan nella Pool F che comprende anche Cina, Turchia e Bulgaria già battute dalle azzurre nella prima fase. Nell’altro gruppo, invece, Serbia e Olanda da imbattute con Giappone e Brasile che si portano dietro una sconfitta, poi Germania, Repubblica Dominicana, Porto Rico e Messico.

Di seguito il calendario completo della seconda fase dei Mondiali 2018 di volley femminile con tutte le date, il programma dettagliato e l’orario di tutti gli incontri. Le partite dell’Italia e i migliori incontri saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai (palinsesto ancora da comunicare):

GIRONI DELLA SECONDA FASE:

POOL E (a Nagoya): Serbia 5 vittorie (15 punti), Paesi Bassi 5 vittorie (14 punti), Giappone 4 vittorie (13 punti), Brasile 4 vittorie (12 punti), Germania 3 vittorie (9 punti), Repubblica Dominicana 3 vittorie (9 punti), Porto Rico 2 vittorie (6 punti), Messico 1 vittoria (3 punti).

POOL F (a Osaka): Italia 5 vittorie (15 punti), USA 5 vittorie (13 punti), Cina 4 vittorie (12 punti), Russia 4 vittorie (12 punti), Thailandia 3 vittorie (10 punti), Turchia 3 vittorie (9 punti), Azerbaijan 2 vittorie (6 punti), Bulgaria 2 vittorie (6 punti).

CALENDARIO SECONDA FASE:

DOMENICA 7 OTTOBRE:

03.40 Messico vs Serbia (Pool E, a Nagoya)

03.40 Turchia vs Russia (Pool F, a Osaka)

06.25 Germania vs Brasile (Pool E, a Nagoya)

06.25 Bulgaria vs USA (Pool F, a Osaka)

09.10 Italia vs Azerbaijan (Pool F, a Osaka)

09.10 Olanda vs Porto Rico (Pool E, a Nagoya)

12.20 Cina vs Thailandia (Pool F, a Osaka)

12.20 Giappone vs Repubblica Dominicana (Pool E, a Nagoya)

LUNEDI’ 8 OTTOBRE:

03.40 Germania vs Serbia (Pool E, a Nagoya)

03.40 Bulgaria vs Russia (Pool Fa, a Osaka)

06.25 Messico vs Brasile (Pool E, a Nagoya)

06.25 Turchia vs USA (Pool F, a Osaka)

09.10 Olanda vs Repubblica Dominicana (Pool E, a Nagoya)

09.10 Cina vs Azerbaijan (Pool F, a Osaka)

12.20 Giappone vs Porto Rico (Pool E, a Nagoya)

12.20 Italia vs Thailandia (Pool F, a Osaka)

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE:

03.40 Messico vs Repubblica Dominicana (Pool E, a Nagoya)

03.40 Turchia vs Azerbaijan (Pool F, a Osaka)

06.25 Olanda vs Brasile (Pool E, a Nagoya)

06.25 Bulgaria vs Thailandia (Pool F, a Osaka)

09.10 Germania vs Porto Rico (Pool E, a Nagoya)

09.10 Italia vs Russia (Pool F, a Osaka)

12.20 Giappone vs Serbia (Pool E, a Nagoya)

12.20 Cina vs USA (Pool F, a Osaka)

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE:

03.40 Messico vs Porto Rico (Pool E, a Nagoya)

03.40 Bulgaria vs Azerbaijan (Pool F, a Osaka)

06.25 Germania vs Repubblica Dominicana (Pool E, a Nagoya)

06.25 Turchia vs Thailandia (Pool F, a Osaka)

09.10 Olanda vs Serbia (Pool E, a Nagoya)

09.10 Italia vs USA (Pool F, a Osaka)

12.20 Giappone vs Brasile (Pool E, a Nagoya)

12.20 Cina vs Russia (Pool F, a Osaka)

TERZA FASE:

14-15-16 ottobre

SEMIFINALI:

19 ottobre

FINALI:

20 ottobre

