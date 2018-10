F1, GP Giappone 2018: risultati e classifiche prove libere 3. Lewis Hamilton il migliore, Sebastian Vettel lo insegue da vicino

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DEL GP DEL GIAPPONE DI F1

Lewis Hamilton si conferma il migliore a Suzuka (Giappone), nel corso dell’ultimo turno delle prove libere del 17° round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico della Mercedes, in una sessione condizionata per qualche minuto dalla pioggia, ha siglato il miglior crono (1’29″599) precedendo la coppia Ferrari Sebastian Vettel (1’29″715)/Kimi Raikkonen (1’30″054).

Un Hamilton strepitoso nel primo settore e capace nelle curve in successione del tracciato nipponico, uno dei tratti caratteristici del circuito del Sol Levante, di fare la differenza. Nonostante l’on-board di Lewis evidenzi una vettura non così stabile, il 33enne di Stevenage vola e si candida a favorito numero uno per la pole. Tuttavia, le due Rosse migliorano rispetto al venerdì. Vettel, molto veloce nel t-2, si è fermato a soli 116 millesimi dal suo rivale per il campionato ed è un chiaro segnale di ripresa rispetto alle problematiche evidenziate ieri. Certo, l’auspicio dovrebbe essere quello di fare meglio del n.44 ma questo risultato può confortare. Aspetti positivi confermati anche da Raikkonen, in terza piazza, ma maggiormente distante dal leader (+0″455). Si prospetta quindi un time-attack interessante, tenendo conto dell’incognita meteorologica che potrebbe scombinare i piani da un momento all’altro.

Più indietro, invece, l’altra W09 di Valtteri Bottas, quinto a 0″823 dal compagno di squadra, e non in grande confidenza con il retrotreno della sua monoposto, preceduto dalla Red Bull di Max Verstappen (quarto a 705 millesimi dalla vetta) che anche qui in Giappone sembra avere qualcosa in più del suo compagno di squadra Daniel Ricciardo (sesto a 0″875 da Hamilton). Completano la top10 il duo Force India formato da Esteban Ocon e da Sergio Perez, la Renault di Carlos Sainz Jr. e la Haas di Kevin Magnussen. Da segnalare negli ultimi minuti delle libere l’incidente di Nico Hulkenberg (Renault) che è andato a sbattere contro le barriere nel primo settore, perdendo il controllo della propria macchina. Per fortuna nessuna conseguenza per il tedesco ma prove sospese anzitempo per il crash (bandiera rossa), determinando la chiusura leggermente anticipata del turno.

ORDINE DEI TEMPI – PROVE LIBERE 3 – GP GIAPPONE 2018 – MONDIALE F1

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 44 L. Hamilton (S) Mercedes 1’29″599 13 2 05 S. Vettel (S) Ferrari +00″116 1’29″715 14 3 07 K. Raikkonen (S) Ferrari +00″455 1’30″054 13 4 33 M. Verstappen (S) Red Bull +00″705 1’30″304 13 5 77 V. Bottas (S) Mercedes +00″823 1’30″422 13 6 03 D. Ricciardo (S) Red Bull +00″875 1’30″474 10 7 31 E. Ocon (S) Force India +01″489 1’31″088 12 8 11 S. Perez (S) Force India +01″884 1’31″483 12 9 55 C. Sainz (S) Renault +01″914 1’31″513 14 10 20 K. Magnussen (S) Haas +01″922 1’31″521 13 11 08 R. Grosjean (S) Haas +02″037 1’31″636 14 12 16 C. Leclerc (B) Sauber +02″161 1’31″760 14 13 28 B. Hartley (S) Toro Rosso +02″431 1’32″030 13 14 18 L. Stroll (S) Williams +02″602 1’32″201 14 15 27 N. Hulkenberg (S) Renault +02″625 1’32″224 12 16 9 M. Ericsson (B) Sauber +02″843 1’32″442 10 17 14 F. Alonso (B) McLaren +03″009 1’32″608 14 18 35 S. Sirotkin (S) Williams +03″032 1’32″631 14 19 2 S. Vandoorne (B) McLaren +03″435 1’33″034 13 20 10 P. Gasly (S) Toro Rosso +03″506 1’33″105 10

