LIVE Italia-Russia volley, Mondiali 2018 in DIRETTA: i Gladiatori Azzurri contro l’Armata Rossa. Sfida titanica!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, mach valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Davanti ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano andrà in scena un big match davvero imperdibile, una sfida titanica e avvincente che sicuramente regalerà grandi emozioni e che potrebbe essere determinante per l’intera rassegna iridata. La nostra Nazionale, reduce da sei vittorie consecutive, affronta i Campioni d’Europa in uno scontro totale che ci dirà davvero chi siamo: gli azzurri devono dimostrare di poter tenere testa anche alle altre corazzate e di poter davvero sognare in grande in questa competizione.

Oggi Ivan Zaytsev e compagni partiranno leggermente sfavoriti contro l’Armata Rossa ma i Gladiatori Azzurri hanno tutte le carte in regola per giocarsela alla pari, spinti da un grande pubblico e da una convinzione nei propri mezzi che continua a crescere. I ragazzi del CT Chicco Blengini dovranno tenere a bada le bordate di Mikhaylov, i muri del granitico Muserskiy, le fiondate di Kliuka e Volkov: un vero e proprio squadrone che però ha perso contro USA e Serbia e dunque oggi è costretto a vincere per continuare a inseguire la qualificazione alla Final Six. All’Italia, invece, bastano due set per avere la matematica certezza del primo posto nel girone e per strappare il pass per Torino.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Russia, mach valido per i Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.15. Buon divertimento a tutti.

Foto: FIVB