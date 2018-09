Volley, Pagelle Italia-Russia 2-3: Juantorena e Zaytsev trascinatori, sorpresa Maruotti

L’Italia incappa nella prima sconfitta ai Mondiali 2018 di volley contro la Russia, ma può comunque gioire per aver messo in cassaforte il primo posto nella Pool E: gli azzurri prenderanno parte alla Final Six di Torino che metterà in palio 4 pass per le semifinali.

LE PAGELLE DI ITALIA-RUSSIA 2-3

Ivan Zaytsev, 7,5: attaccare con una percentuale vicinissima al 50% contro la Russia (20/41) è un qualcosa che solo i fuoriclasse possono permettersi. All’inizio soffre il possente muro dell’Armata Rossa, poi prende le misure ed inizia a scagliare delle bordate sulle mani degli avversari. Meno devastante del solito al servizio. Lo Zar si sta mantenendo su livelli di eccellenza, ora dovrà confermarsi nelle partite da dentro o fuori.

Osmany Juantorena, 7,5: l’Italia è sotto 2-5 nel quarto set, ad un passo dalla sconfitta. Una serie dell’infuocato italo-cubano produce un break da 4 punti ed il sorpasso sul 6-5 che muta l’inerzia del parziale. Si accende ad intermittenza, ma quando lo fa riesce davvero a creare danni a ripetizione. Nel primo e nel quarto parziale fa la differenza, mentre cala più di testa che di fisico nei due set centrali. Chiude con il 50% in attacco (14/28) e due ace, a muro invece non riesce ad incidere in questa rassegna iridata.

Daniele Mazzone, 6,5: in attacco, pur al cospetto del terrificante muro russo, capeggiato dal gigante Muserskiy, non sfigura affatto con un positivo 5/7. Giannelli lo chiama poche volte in causa, forse sbagliando dal punto di vista tattico. Il centrale, tuttavia, non riesce a piazzare neppure un muro.

Filippo Lanza, 6: si rivede in campo dopo essere rimasto a riposo precauzionale contro la Finlandia per un fastidio al ginocchio. Nel primo set è il migliore in attacco degli azzurri. Nella seconda frazione si inceppa e viene sostituito da Maruotti. Chiude con 7 punti, il problema è che il martello non è riuscito a tenere in campo un servizio…

Simone Anzani, 5,5: meno convincente rispetto alle precedenti uscite. La Russia, ovviamente, non è la Slovenia o il Belgio. Soffre e non poco al cospetto di Muserskiy, Kurkaev e Volvich, in attacco fatica con un non irresistibile 6/11 (percentuale non eccezionale per un centrale) e mette a segno un solo muro.

Gabriele Maruotti, 6,5: è in un momento magico. Realizza 3 ace e garantisce la consueta solidità in ricezione. In attacco incoccia contro il temibile muro russo e va a segno appena 2 volte su 8 tentativi.

Simone Giannelli, 6,5: tanto estro, ma molto meno preciso del solito. Cerca di velocizzare il palleggio per Juantorena e Zaytsev, a volte eccedendo e mandando in confusione i compagni. Sempre solido in battuta e in difesa, tuttavia oggi è mancato un pizzico di lucidità.

Massimo Colaci, 6: le bordate russe lo mettono in seria difficoltà e sovente soffre in ricezione. In difesa fa quel che può e complessivamente offre una prestazione sufficiente.

Foto: Valerio Origo