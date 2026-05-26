Dove vedere in tv Italia-Turchia, amichevole volley: orario, programma, streaming

L’Italia si appresta a incominciare la propria stagione, che culminerà con gli Europei di settembre, dove verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La nostra Nazionale di volley maschile si presenterà ai nastri di partenza dopo aver vinto gli ultimi Mondiali, con il chiaro intento di essere protagonista durante la Nations League e la rassegna continentale: gli azzurri riusciranno a distinguersi anche in questa annata agonistica?

Il debutto dei ragazzi del CT Ferdinando De Giorgi è previsto giovedì 28 maggio (ore 18.00) a Cavalese: sarà la località in Val di Fiemme (provincia di Trento) a ospitare l’esordio dell’Italia, che incrocerà la Turchia in quella che è a tutti gli effetti la casa della pallavolo tricolore. A seguire altre due amichevoli: il 30 maggio a Verona contro il Belgio e il 31 maggio a Bergamo, nuovamente contro la Turchia. Tre test senza diversi big e con la possibilità di testare nuovi elementi per poi proiettarsi verso la Nations League.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, amichevole di volley maschile. L’incontro non sarà trasmesso in diretta tv e/o streaming.

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA AMICHEVOLE VOLLEY

Giovedì 28 maggio

Ore 18.00 Italia vs Turchia

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.