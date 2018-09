Volley, Mondiali 2018: UFFICIALE, Italia qualificata alla Final Six! Gli azzurri volano a Torino, gli USA ci regalano la certezza

Ora è davvero ufficiale, è arrivata anche la matematica certezza: l’Italia si è qualificata alla Final Six dei Mondiali 2018 di volley maschile, la nostra Nazionale ha staccato il pass per la terza fase della rassegna iridata ed è così entrata tra le sei grandi del Pianeta. A regalarci il biglietto per Torino, dove si giocherà dal 26 al 28 settembre, sono stati gli USA che ora si trovano sul 2-0 (25-20; 25-20) contro la Bulgaria.

L’Italia, anche se dovesse perdere contro Russia e Olanda con un doppio 3-0, avrebbe la certezza di essere una delle due migliori seconde: la Bulgaria, infatti, anche se dovesse rimontare contro gli USA e poi battere il Canada col massimo scarto ci finirebbe dietro (6 vittorie come gli azzurri, ma 17 punti contro i 18 di Zaytsev e compagni); la Slovenia, anche se dovesse sconfiggere Brasile e Australia con un doppio 3-0, toccherebbe quota 6 vittorie e 18 punti come la nostra Nazionale ma avrebbe un quoziente set peggiore (2,25 contro 2,1).

Torino, ora stiamo davvero arrivando! Il match di questa sera contro la Russia vale il primo posto nel girone (basteranno due set per avere la matematica certezza) e la possibilità di mettere in difficoltà i Campioni d’Europa ma non avrà effetti sulla nostra qualificazione.