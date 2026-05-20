Volley, i convocati dell’Italia per la Nations League: lista lunga, presenti tutti i big

Ferdinando De Giorgi, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, ha diramato la lista dei trenta giocatori selezionati per la Nations League 2026, la prestigiosa competizione internazionale itinerante che ci terrà compagnia durante l’estate e che precederà gli Europei, dove verrà messo in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Il Guru potrà scegliere gli atleti da impiegare tappa per tappa: gli appuntamenti preliminari saranno tre (per un totale di dodici partite), le migliori otto squadre accederanno alla Final Eight che metterà in palio il trofeo. Il torneo servirà per lanciare alcuni nuovi elementi, per ritrovare l’intesa tra i giocatori e per testare delle soluzioni in vista dell’evento più importante di questa annata agonistica.

I Campioni del Mondo esordiranno a Ottawa (Canada), dove dal 10 al 14 giugno affronteranno Francia, Germania, Turchia, USA. Il palleggiatore di riferimento sarà il capitano Simone Giannelli, che alle spalle avrà Riccardo Sbertoli, Paolo Porro, Mattia Boninfante. Attenzione al reparto degli opposti, dove ci potrebbe essere un ballottaggio tra Kamil Ryclicki (miglior marcatore in Polonia), Yuri Romanò (top scorer in Russia e mattatore nell’ultima rassegna iridata) e Alessandro Bovolenta (brillante a Piacenza).

Daniele Lavia scalpita per tornare a indossare la maglia azzurra dopo l’infortunio che lo ha obbligatorio a saltare gli ultimi Mondiali, l’auspicio è anche quello di recuperare Alessandro Michieletto dopo i problemi fisici che hanno impedito di disputare il finale di stagione con Trento. Tra gli schiacciatori spiccano anche Mattia Bottolo, Luca Porro, Francesco Sani e l’emergente Tommaso Ichino, senza dimenticarsi di Tim Held, Giulio Magalini e Mattia Orioli.

Tra i centrali bisogna ricordare l’addio alla Nazionale di Simone Anzani, dunque riflettori puntati su Gianluca Galassi, Roberto Russo, Giovanni Gargiuolo, Giovanni Sanguinetti. Chiamati in reparto anche Francesco Comparoni, Lorenzo Cortesia, Andrea Truocchio, Leandro Mosca, Pardo Mati. Il libero titolare sarà Fabio Balaso, ma anche Gabriele Laurenzano, Domenico Pace e Matteo Staforini offrono garanzie. Di seguito i convocati dell’Italia per la Nations League 2026 di volley.

CONVOCATI ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY 2026

PALLEGGIATRICI

Simone Giannelli, Paolo Porro, Riccardo Sbertoli, Mattia Boninfante.

OPPOSTI

Kamil Rychilicki, Yuri Romanò, Alessandro Bovolenta, Tommaso Guzzo.

SCHIACCIATRICI

Tim Held, Giulio Magalini, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro, Tommaso Ichino, Mattia Orioli.

CENTRALI

Francesco Comparoni, Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Roberto Russo, Pardo Mati, Andrea Truocchio, Giovanni Gargiulo, Leandro Mosca.

LIBERI

Gabriele Laurenzano, Fabio Balaso, Matteo Staforini, Domenico Pace.