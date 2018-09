Volley, Mondiali 2018: Italia-Russia, il big match è servito! Una partita da Zar, serve la vittoria da Campioni per ruggire

E finalmente l’ora del big match è arrivata. Questa sera (ore 21.15) l’Italia affronterà la Russia, il primo avversario di una certa caratura che la nostra Nazionale si troverà dinnanzi ai Mondiali 2018 di volley maschile: dopo aver infilato sei vittorie consecutive e aver scaldato tutto il pubblico con delle prestazioni molto interessanti (ma contro avversarie non di primissima fascia come Belgio, Slovenia, Argentina e Finlandia), gli azzurri sono chiamati a dare una risposta di efficienza nella seconda partita della seconda fase, quella che potrebbe sancire la nostra matematica qualificazione alla Final Six. Ormai l’ingresso tra le sei grandi del Pianeta è in cassaforte, manca soltanto la certezza aritmetica per poter prenotare i biglietti per Torino dove da mercoledì ci sarà darà battaglia per la conquista del titolo iridato.

Davanti ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano, l’Italia è chiamata a un importante esame di efficienza, un test probante per capire davvero quale è la nostra forza e a che traguardo possiamo ambire. Di fronte ci troveremo i Campioni d’Europa, i grandi favoriti per la vittoria finale che però nella prima fase hanno perso contro USA e Serbia complicandosi un po’ la vita e rischiando seriamente di concludere la propria avventura con largo anticipo: la corazzata che in estate ha vinto la Nations League è infatti obbligata a battere i ragazzi del CT Chicco Blengini per evitare brutte sorprese. I padroni di casa, invece, vogliono vincere per dare delle risposte importanti a sé stessi e a tutto il pubblico, per assicurarsi il primo posto nel girone (ma per questo basterebbe anche un ko al tie-break) e per provare a sbattere fuori una rivale molto temibile.

Si preannuncia una partita davvero molto avvincente e appassionante che speriamo veda l’Italia su di giri e assoluta protagonista: c’è bisogno di vedere Ivan Zaytsev e compagni davvero al top pronti a lottare per sconfiggere una delle sette sorelle. Sarà uno scontro diretto tutto da vivere contro gli indemoniati Orsi guidati dal fenomenale opposto Maxim Mikhaylov, dal gigante centrale Dmitry Musersky, dallo schiacciatore Egor Kliuka che metteranno in scena un gioco molto potente e aggressivo fatto di muri impenetrabili, attacchi violenti, servizi dinamitardi e anche grandi difese. Sarà una vera e propria battaglia per l’Italia che deve cercare di imporsi se vuole davvero sperare di giocare per qualcosa di importante settimana prossima: servono segnali, dobbiamo capire a che punto siamo, dobbiamo capire davvero chi siamo dopo aver vinto sei partite lasciando per strada solo due set.

Ultimo precedente tre mesi fa a Modena in Nations League dopo perdemmo nettamente, ultima nostra vittoria ai quarti di finale degli Europei 2015 giocati a Busto Arsizio. Quel giorno Ivan Zaytsev fece fuoco e fiamme, speriamo che lo Zar riesca a replicarsi anche questa volta nella partite delle partite per il nostro opposto chiamato a scaraventare a terra grandi attacchi proprio come Osmany Juantorena che ormai è salito in cattedra, entrambi lanciati da Simone Giannelli. Prova da brividi per i centrali Simone Anzani e Daniele Mazzone attesi da un confronto durissimo, il libero Massimo Colaci sarà chiamato agli straordinari, da vedere se di banda riuscirà a recuperare Filippo Lanza o se ci sarà Gabriele Maruotti.













Foto: Valerio Origo