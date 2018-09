Volley, Mondiali 2018: Italia-Russia, i Campioni d’Europa ai raggi X. Il colosso Muserskiy e l’opposto Mikhaylov, Armata spaventosa

Questa sera (ore 21.15) l’Italia affronterà la Russia ai Mondiali 2018 di volley maschile in quello che sarà il primo vero big match per la nostra Nazionale in questa rassegna iridata. Davanti ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano, gli azzurri inseguono una vittoria di lusso che varrebbe anche la matematica qualificazione alla Final Six (ma basterebbero anche una sconfitta al tie-break oppure dei risultati favorevoli dagli altri campi).

Esame importantissimo per i ragazzi del CT Chicco Blengini che si troveranno di fronte un’autentica corazzata, Campionessa d’Europa lo scorso anno al termine di un’autentica cavalcata e due mesi fa vincitrice della Nations League. La formazione guidata da Sergei Shliapnikov era la grande favorita per la conquista del titolo iridato ma le sconfitte contro USA e Serbia maturate nella prima fase hanno fatto un po’ scendere le quotazioni di questa Armata che ieri si è ripresa demolendo letteralmente l’Olanda e salendo al secondo posto nel girone.

La strada della Russia è comunque ancora tutta in salita, devono vincere anche questa sera se vogliono evitare sorprese nell’ultima giornata rischiando di rimanere fuori dalla Final Six. Siamo probabilmente al cospetto della formazione più completa di questa manifestazione (insieme agli USA), gli Orsi non sembrano avere punti deboli (anche se gli americani e gli slavi li hanno evidentemente trovati) e sulla carta partono favoriti nei nostri confronti, ci hanno sconfitto questa estate in Nations League a Modena (ma noi eravamo lontani dal top) e oggi vogliono infliggerci una sonora lezione anche per vendicare quanto successo ai quarti di finale degli Europei 2015 in quel di Busto Arsizio. Il gioco della Russia è inconfondibile: un muro granitico e difficile da sfondare, un attacco potentissimo, un servizio di peso e un meccanismo difensivo rodato e invidiabile. Una vera macchina da guerra che l’Italia cercherà di distruggere con il suo gioco eclettico e variegato, provando a mettere in forte difficoltà delle individualità davvero eccezionali.

Shliapnikov ha a disposizione dei veri e propri fenomeni: l’opposto Maxim Mikhaylov (ha vinto tutto con lo Zenit Kazan) attacca da ogni zona del campo sempre con percentuali molto elevate, il colosso Dmitriy Muserskiy (218 cm di centrale granitico a muro e violento in attacco in forza al Belogorie), i giovani schiacciatori Dmitriy Volkov ed Egor Kliuka (entrambi classe 1995 che indossano la casacca del Fakel), l’eterno capitano Sergey Grankin in cabina di regia. Un sestetto davvero micidiale, senza anelli deboli e che analizzato ai raggi X spaventa davvero chiunque: questa Russia è pronta a graffiare ma l’Italia non si farà intimorire e cercherà un colpaccio da sogno.













Foto: Valerio Origo