Volley, Mondiali 2018: Italia qualificata alla terza fase, le possibili avversarie degli azzurri. Rischio girone della morte

L’Italia si è qualificata alla terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile grazie al primo posto ottenuto nella Pool E valida per la seconda fase. Gli azzurri, grazie al punto strappato contro la Russia, si sono garantiti matematicamente il primato nel girone e dunque voleranno alla Final Six di Torino per continuare a sognare in grande. La nostra Nazionale non conosce ancora quali saranno le prossime avversarie, i due gironi da tre squadre ciascuno verranno composti tramite un sorteggio che si svolgerà lunedì 24 settembre alle ore 11.00 sempre nel capoluogo piemontese mentre le partite della terza fase si giocheranno dal 26 al 28 settembre. Vediamo nel dettaglio tutte le possibili avversarie dell’Italia nella terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile.

GIRONE A TRE SQUADRE:

– La vincitrice della Pool G (gli USA) oppure la vincitrice della Pool H (o la Serbia o la Polonia, domani c’è lo scontro diretto e gli slavi sarebbero primi in caso di vittoria o sconfitta al tie-break). A decidere chi affronteremo sarà naturalmente il sorteggio.

– Una delle due migliori seconde classificate: sarà la migliore in assoluto se finiremo nella Pool I, altrimenti la seconda migliore. Chi può arrivare seconda? La Russia domani dovrebbe battere la Finlandia in maniera agevole e si garantirebbe un posto, l’altra seconda uscirà fuori dal girone con Serbia, Polonia e Francia (i transalpini devono battere l’Argentina e sperare che i Campioni del Mondo perdano, altrimenti la seconda sarà una tra Polonia e Serbia).

Foto: Valerio Origo