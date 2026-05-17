Volley, i premi individuali della Champions League 2026: un’icona italiana chiude la carriera da MVP

Perugia ha vinto la Champions League 2026 di volley maschile, sconfiggendo l’Aluron Warta Zawiercie per 3-0 nella finale andata in scena alla Inalpi Arena di Torino. I Block Devils hanno annullato un set-point nella prima combattutissima frazione e hanno poi dominato i due parziali successivi, meritandosi l’apoteosi nel capoluogo piemontese. I rossoneri hanno alzato al cielo il trofeo per la seconda volta consecutiva e si sono confermati Campioni d’Europa dopo l’apoteosi di dodici mesi fa a Lodz.

Sono stati assegnati anche i premi individuali ed è stato selezionato il sestetto ideale (Dream Team). Il miglior giocatore del torneo (MVP) è stato Massimo Colaci: si tratta di un riconoscimento alla carriera per il libero, che oggi ha disputato la sua ultima partita da professionista e che ha deciso di appendere le scarpette al chiodo a 41 anni. Uno dei grandi veterani della pallavolo tricolore è stato incoronato anche come miglior libero della competizione, salutando in bellezza.

Simone Giannelli ha alzato al cielo la Champions League da miglior palleggiatore del torneo, proprio come era successo nel 2025 in terra polacca. Wassim Ben Tara è stata incoronato come miglior opposto, autentico trascinatore dei Block Devils verso questo sigillo, che segue Scudetto, Supercoppa Italiana e Mondiale per Club. La palma di miglior allenatore è finita ovviamente nelle mani di Angelo Lorenzetti, il coach dei Campioni d’Europa, d’Italia e del Mondo.

I Block Devils esultano anche con Oleh Plotnytskyi, miglior schiacciatore insieme a Tomasz Fornal (Ziraat Bankkart Ankara). La miglior coppia di centrali è stata individuata nel binomio dello Zawiercie composto da Mateusz Bieniek e Jurii Gladyr. Di seguito i premi individuali e il sestetto ideale della Champions League 2025 di volley maschile.

PREMI INDIVIDUALI CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY 2026

MIGLIOR GIOCATORE DEL TORNEO (MVP): Massimo Colaci (Perugia)

MIGLIOR PALLEGGIATORE: Simone Giannelli (Perugia)

MIGLIOR OPPOSTO: Wassim Ben Tara (Perugia)

MIGLIOR SCHIACCIATORE #1: Tomasz Fornal (Ziraat Bankkart Ankara)

MIGLIOR SCHIACCIATORE #2: Oleh Plotnytskyi (Perugia)

MIGLIOR CENTRALE #1: Jurii Gladyr (Zawiercie)

MIGLIOR CENTRALE #2: Mateusz Bieniek (Zawiercie)

MIGLIOR LIBERO: Massimo Colaci (Perugia)

MIGLIOR ALLENATORE: Angelo Lorenzetti (Perugia)