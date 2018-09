LIVE Volley, Mondiali 2018 in DIRETTA: Polonia-Francia match di cartello, Serbia avanti 1-0 con l’Argentina

CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di volley maschile (sabato 22 settembre). Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Milano, Bologna, Sòfia e Varna: la seconda fase entra nel vivo. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una vera e propria scorpacciata di pallavolo che ci farà tremendamente divertire.

Polonia-Francia è il match di cartello: i transalpini sono obbligati a vincere per rimanere in corsa, i Campioni del Mondo devono assolutamente riscattare il ko contro l’Argentina che rischia di compromettere l’intero cammino. In serata l’attesissima sfida tra Italia e Russia che vale il primo posto nel girone, gli azzurri incrociano i Campioni del Mondo in un big match davvero pirotecnico. Il Brasile è atteso dalla Slovenia, ultimo ostacolo verso il primo posto nella Pool F mentre gli USA dovranno annichilire la Bulgaria per staccare il pass per la Final Six. La Serbia vuole fare saltare il banco contro l’Argentina per continuare a sognare in grande, Olanda e Iran si giocano le ultime chance contro Finlandia e Canada.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di volley maschile (sabato 22 settembre): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, con tutti i risultati delle varie partite, commenti e momenti clou. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

16.37: Argentina avanti 8-7 al primo time out tecnico

16.34: Iran avanti 8-6 al primo time out tecnico sul Canada

16.33: Grande equilibrio in entrambi i campi in avvio di secondo set. Tutte e due le partite sono sul 5-5

16.25: Tanti errori e poca efficacia in attacco per l’Iran e il Canada ne approfitta per vincere il primo set 25-20

16.25: La Serbia si aggiudica il primo set con il punteggio di 25-19: 1-0 sull’Argentina

16.24: Poglajen prova a suonare la sveglia in casa argentina con un mani out: 23-19 Serbia

16.24: Il Canada allunga e si porta sul 23-20 contro l’Iran

16.22: La Serbia prende il largo nel finale del set: 22-17

16.21: Break canadese. I nordamericani sono avanti 20-18

16.17: Grande equilibrio tra Iran e Canada: 16-16 nel primo set

16.16: Serbia avanti 17-14 con un buon cambio palla

16.12: Out il servizio Argentina: 13-10 Serbia

16.10: Atanasijevic mette a terra il pallone del 10-9 per la Serbia

16.09: Il Canada è avanti 8-7 al primo time out tecnico contro l’Iran

16.04: L’errore di Poglajen: 6-5 Serbia

16.02: Canada avanti 4-1 sull’Iran

16.02: Serbia avanti 3-1 sull’Argentina

15.59: Poca, pochissima gente sugli spalti in Bulgaria dove stanno per prendere il via i primi due incontri di giornata. Per la Pool G Iran (11)-Canada (9) e per la Pool H Serbia (14)-Argentina (8)

15.55: Alle 17 si inizia a giocare anche in Italia: a Bologna il Belgio di Anastasi si gioca le ultime chances di rientrare in gioco contro la Australia, mentre a Milano l’Olanda prova a risollevarsi contro la già eliminata Finlandia

15.52: Si gioca anche Iran-Canada: i nordamericani sono quasi fuori dai giochi, gli asiatici con un successo pieno si potrebbero addirittura giocare il primo posto del girone domani contro gli Usa ma serve un intreccio di risultati abbastanza complicato con la Bulgaria che batte gli statunitensi questa sera

15.50: Si inizia con le due sfide in programma a Sofia e Varna e i fari sono puntati su Serbia-Argentina, le due squadre che hanno esordito nella seconda fase vincendo, a sorpresa, i rispettivi match contro Francia e Polonia. Per la Serbia una vittoria significherebbe avvicinare la qualificazione, mentre l’Argentina gioca più per la gloria anche se non è ancora matematicamente eliminata dopo il successo (e relativa colorita esultanza di Velasco che ha fatto il giro del mondo) di ieri con i campioni iridati in carica della Polonia

15.48: Ultima chiamata, oggi, per tante nazionali che sono sull’orlo del precipizio in questa fase che eliminerà ben 10 squadre. Chi perde le sfide di questo pomeriggio può già preparare le valigie, chi vincer (Finlandia a parte) si regala una ulteriore chance

15.45: Buon pomeriggio agli appassionati di volley. Stanno per iniziare le sfide della seconda giornata della seconda fase del Mondiale di Italia e Bulgaria e noi le seguiremo tutte in diretta punto per punto