Sport in tv oggi (giovedì 6 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 6 agosto, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour de France femminile, il Giro di Polonia e la Vuelta a Burgos, i tuffi con gli Europei, l’atletica con i Mondiali U20, e tanto altro ancora.

Per quanto concerne l’ATP Masters 1000 di Montreal, tornano in campo gli azzurri Luciano Darderi, che affronterà nel terzo turno del main draw il cinese Juncheng Shang, e Lorenzo Musetti, che sfiderà lo spagnolo Rafael Jodar.

Per quel che riguarda gli Europei di tuffi, invece, saranno protagonisti nei preliminari e nell’eventuale finale della piattaforma da 10 metri maschile Simone Conte e Romano Hao Jung Wang, e nella finale del trampolino da 3 metri sincro femminile Chiara Pellacani/Elisa Pizzini.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 6 agosto

3.00 Atletica, Mondiali U20 Eugene: 1a giornata, sessione serale – Eurovision Sport, differita 7.30 Rai Sport HD e Rai Play

9.00 Pentathlon, Europei: semifinali femminili – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Canoa slalom, Europei J/U23 Epinal: 1a giornata – Nessuna copertura tv / streaming

10.30 Tuffi, Europei: preliminari piattaforma 10 metri maschile – RaiSport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV

11.00 Canottaggio, Mondiali U19 Plovdiv: 1a giornata – Nessuna copertura tv / streaming

12.10 Ciclismo, Vuelta a Burgos: 3a tappa – 15.25 cyltvplay.es/player/d3badef6-d229-4a27-9609-03df3d17ca3/la7/la7

12.20 Ciclismo, Giro di Polonia: 4a tappa – Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

13.00 Basket femminile, Europei U18: quarti, Italia-Spagna – YouTube FIBA

13.35 Ciclismo femminile, Tour de France: 6a tappa – 15.30 Discovery Plus e HBO Max, 17.03 anche su Eurosport 1 HD e DAZN

14.40 Ciclismo, Volta a Portugal: 1a tappa – 16.30 Discovery Plus, HBO Max

17.00 Tennis, WTA 1000 Toronto: 3° turno singolare e 1° turno doppio – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno dalle 20.30, Sky Go, NOW

17.30 Tuffi, Europei: finale trampolino 3 metri sincro femminile – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV

18.30 Tennis, ATP Masters 1000 Montreal: 3° turno singolare e 1° turno doppio (1° match dalle 18.30 Darderi-Shang, 1° match dalle 18.30 Cobolli/Buse-Heliovaara/Patten, 3° match dalle 18.30 non prima dell’1.00 Musetti-Jodar) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno dalle 20.30, Sky Go, NOW, Tennis TV

18.50 Tuffi, Europei: finale piattaforma 10 metri maschile – Rai 2 HD poi dalle 20.30 RaiSport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV

19.00 Atletica, Mondiali U20 Eugene: 2a giornata, sessione mattutina – Eurovision Sport, differita 7.30 di venerdì 7 agosto Rai Sport HD e Rai Play

3.00 di venerdì 7 agosto Atletica, Mondiali U20 Eugene: 2a giornata, sessione serale – Eurovision Sport, differita 7.30 di venerdì 7 agosto Rai Sport HD e Rai Play

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI TUFFI ALLE 10.30, 17.30 E 18.50