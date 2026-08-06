Calendario Mondiali equitazione 2026: orari dressage, completo, salto e tutte le discipline, tv, streaming

Il conto alla rovescia sta per concludersi: da mercoledì 12 a domenica 23 agosto sarà Aachen (Germania) ad ospitare i World Equestrian Games 2026, che coinvolgeranno i migliori interpreti al mondo dell’equitazione, a caccia delle medaglie iridate.

Il completo e il dressage catalizzeranno l’attenzione nella prima settimana, ma l’attesa dell’Italia è tutta per il salto ostacoli, che vedrà all’opera una pattuglia azzurra che ambisce senza mezzi termini alla qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

I Mondiali 2026, infatti, assumeranno una valenza ancora maggiore se si considera che saranno in palio i pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sarà possibile guardare i World Equestrian Games 2026 in diretta tv su Rai Sport HD ed in diretta streaming su Rai Play e su FEI TV.

PROGRAMMA MONDIALI EQUITAZIONE 2026

Martedì 11 agosto

Cerimonia di apertura

Mercoledì 12 agosto

Ore 13.00-20.30: Endurance individuale e a squadre

Ore 14.30-23.00: Reining a squadre (finale)

Ore 14.45-22.00: Dressage Grand Prix individuale e a squadre

Giovedì 13 agosto

Ore 14.45-18.00: Dressage Grand Prix a squadre (finale)

Ore 15.00-22.30: Completo individuale e a squadre – Dressage

Ore 20.00-22.15: Reining individuale

Ore 20.00: Endurance (finale)

Venerdì 14 agosto

Ore 15.00-22.30: Completo individuale e a squadre – Dressage

Ore 16.30-23.30: Dressage Grand Prix Special individuale (finale)

Sabato 15 agosto

Ore 17.00-23.00: Completo individuale e a squadre – Cross Country

Ore 18.00-22.15: Reining individuale (finale)

Domenica 16 agosto

Ore 14.30-17.40: Dressage grand Prix Freestyle individuale (finale)

Ore 21.15-23.15: Completo individuale e a squadre – Salto Ostacoli

Martedì 18 agosto

Ore 14.30-23.30: Para-Dressage individuale (finale)

Ore 15.30-21.00: Vaulting individuale e a squadre

Mercoledì 19 agosto

Ore 14.30-23.30: Para-Dressage individuale (finale)

Ore 15.30-22.00: Vaulting Nations Cup Team Freestyle (finale)

Ore 15.00-23.15: Salto Ostacoli individuale e a squadre – Primo round

Giovedì 20 agosto

Ore 15.00-22.00: Para-Dressage a squadre

Ore 15.00-23.15: Salto Ostacoli individuale e a squadre – Qualificazioni

Ore 18.00-22.00: Vaulting (finale)

Venerdì 21 agosto

Ore 15.00-22.00: Para-Dressage a squadre (finale)

Ore 17.00-22.45: Driving individuale e a squadre – Dressage

Ore 19.30-22.45: Salto Ostacoli a squadre (finale)

Sabato 22 agosto

Ore 15.30-23.45: Para-Dressage individuale freestyle (finale)

Ore 17.00-21.15: Driving individuale e a squadre – Maratona

Ore 18.00-22.00: Volteggio individuale e a squadre (finale)

Domenica 23 agosto

Ore 15.30-17.30: Driving individuale e a squadre – Coni (finale)

Ore 16.00-19.30: Salto Ostacoli individuale (finale)

Cerimonia di chiusura

PROGRAMMA MONDIALI EQUITAZIONE 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: finali su Rai Sport HD.

Diretta streaming: FEI TV, finali su Rai Play.