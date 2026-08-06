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Calendario Mondiali equitazione 2026: orari dressage, completo, salto e tutte le discipline, tv, streaming
Il conto alla rovescia sta per concludersi: da mercoledì 12 a domenica 23 agosto sarà Aachen (Germania) ad ospitare i World Equestrian Games 2026, che coinvolgeranno i migliori interpreti al mondo dell’equitazione, a caccia delle medaglie iridate.
Il completo e il dressage catalizzeranno l’attenzione nella prima settimana, ma l’attesa dell’Italia è tutta per il salto ostacoli, che vedrà all’opera una pattuglia azzurra che ambisce senza mezzi termini alla qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.
I Mondiali 2026, infatti, assumeranno una valenza ancora maggiore se si considera che saranno in palio i pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sarà possibile guardare i World Equestrian Games 2026 in diretta tv su Rai Sport HD ed in diretta streaming su Rai Play e su FEI TV.
PROGRAMMA MONDIALI EQUITAZIONE 2026
Martedì 11 agosto
Cerimonia di apertura
Mercoledì 12 agosto
Ore 13.00-20.30: Endurance individuale e a squadre
Ore 14.30-23.00: Reining a squadre (finale)
Ore 14.45-22.00: Dressage Grand Prix individuale e a squadre
Giovedì 13 agosto
Ore 14.45-18.00: Dressage Grand Prix a squadre (finale)
Ore 15.00-22.30: Completo individuale e a squadre – Dressage
Ore 20.00-22.15: Reining individuale
Ore 20.00: Endurance (finale)
Venerdì 14 agosto
Ore 15.00-22.30: Completo individuale e a squadre – Dressage
Ore 16.30-23.30: Dressage Grand Prix Special individuale (finale)
Sabato 15 agosto
Ore 17.00-23.00: Completo individuale e a squadre – Cross Country
Ore 18.00-22.15: Reining individuale (finale)
Domenica 16 agosto
Ore 14.30-17.40: Dressage grand Prix Freestyle individuale (finale)
Ore 21.15-23.15: Completo individuale e a squadre – Salto Ostacoli
Martedì 18 agosto
Ore 14.30-23.30: Para-Dressage individuale (finale)
Ore 15.30-21.00: Vaulting individuale e a squadre
Mercoledì 19 agosto
Ore 14.30-23.30: Para-Dressage individuale (finale)
Ore 15.30-22.00: Vaulting Nations Cup Team Freestyle (finale)
Ore 15.00-23.15: Salto Ostacoli individuale e a squadre – Primo round
Giovedì 20 agosto
Ore 15.00-22.00: Para-Dressage a squadre
Ore 15.00-23.15: Salto Ostacoli individuale e a squadre – Qualificazioni
Ore 18.00-22.00: Vaulting (finale)
Venerdì 21 agosto
Ore 15.00-22.00: Para-Dressage a squadre (finale)
Ore 17.00-22.45: Driving individuale e a squadre – Dressage
Ore 19.30-22.45: Salto Ostacoli a squadre (finale)
Sabato 22 agosto
Ore 15.30-23.45: Para-Dressage individuale freestyle (finale)
Ore 17.00-21.15: Driving individuale e a squadre – Maratona
Ore 18.00-22.00: Volteggio individuale e a squadre (finale)
Domenica 23 agosto
Ore 15.30-17.30: Driving individuale e a squadre – Coni (finale)
Ore 16.00-19.30: Salto Ostacoli individuale (finale)
Cerimonia di chiusura
PROGRAMMA MONDIALI EQUITAZIONE 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: finali su Rai Sport HD.
Diretta streaming: FEI TV, finali su Rai Play.