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LIVE Giro di Polonia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione molto mossa, è il momento degli uomini di classifica
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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale della quarta tappa del Giro di Polonia 2026, che si svolgerà da Zagan a Karpacz per un totale di 176 chilometri.
Dopo il tris delle prime tre frazioni di Jonathan Milan, si cambia decisamente scenario: ora toccherà agli uomini di classifica cercare di fare sul serio per provare a mettere una prima ipoteca sulla vittoria finale della corsa.
La salita di Antoniow (1,4 km all’8%) per saggiare le condizioni dei corridori poi varie ascese: Borowice a 20 km dal traguardo (4,6 km al 5,7%), successivamente la rampa verso Karpacz (11 km dalla fine, di cui 7 chilometri al 6,2%, con una prima parte molto difficile). Infine, dopo il GPM a 3 km dal traguardo e una breve discesa, un altro “dentello” da attaccare di più di un chilometro, all’8,3%, per provare a far saltare il banco.
La quarta tappa del Giro di Polonia 2026, con partenza da Zagan e arrivo a Karpacz per un totale di 176 km, partirà alle 12.20. Potete seguire la Diretta Live testuale della corsa su OA Sport a partire dalle 14.30. Cronaca dettagliata e aggiornamenti costanti per farvi vivere al meglio la seconda frazione del giro a tappe polacco. Buon divertimento!