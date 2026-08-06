CiclismoLive CiclismoLive SportStrada
LIVE Tour de France femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: altra frazione con salite a volontà
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Tour de France femminile 2026. 153.8 km da Montbrison a Tournor-sur-Rhone per una nuova frazione che promette spettacolo e bagarre sin dalle fasi iniziali. Altri 6 GPM da percorrere con un velocissimo finale in discesa non adatto ai deboli di cuore. Appuntamento alle 13.45 con la partenza ufficiale della quartultima tappa della corsa transalpina con sullo sfondo l’attesissima frazione che culminerà sul Mont Ventoux.
Si comincerà subito a salire dopo appena 10 km con Côte de Périgneux, GPM di quarta categoria che misura 1400 metri ed offre una pendenza media del 6.1%, ascesa seguita immediatamente da Côte de la Prunerie (3 km al 4.7%). Circa 15 km di discesa prima di giungere ai piedi del terzo GPM di giornata, ovvero Côte d’Aurec (3.3 km al 6.1%), dalla cui sommità le atlete affronteranno un tratto di 40 km ricco di saliscendi al cui interno troveranno lo sprint intermedio di Flaminges e Côte de Praneuf (1.3 km al 5.8%). Breve tratto in discesa e nuovo GPM con la scalata verso Col de Lalouvesc (8.6 km al 5%), seguito da ben 30 km di discesa. Ai -24 km spazio all’ultima salita con Côte de Boucieu-le-Roi (3.9 km al 5.6%), dal cui scollinamento mancheranno 15 km all’arrivo, gran parte dei quali in discesa.
Tracciato molto simile alla tappa andata in scena ieri. Ci si attende dunque grande spettacolo con le big chiamate ancora una volta all’azione. Potrebbe far paura però la frazione di domani che culminerà sul Mont Ventoux. Possibilità per attaccanti con Mavi Garcia (UAE Team L’IMAD) e Katrine Aalerud (Uno-X-Mobility) papabili fuggitive. In caso di sfida tra le atlete di classifica occhi puntati su Demi Vollering (FDJ United-SUEZ), Kasia Niewiadoma ed Antonia Niedermaier (CANYON/SRAM), Elisa Longo Borghini (UEA Team L’IMAD), ed ovviamente la maglia gialla Marlen Reusser (Movistar Team).
La sesta tappa del Tour de France femminile 2026, 153.8 km da Montbrison a Tournor-sur-Rhone, inizierà alle 13.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!