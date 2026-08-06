Tour de France femminile 2026, tappa di oggi Montbrison-Tournon-sur-Rhône : orari, tv, percorso, favorite. Sarà ancora battaglia tra le big?

Non esistono pause, è tutto pronto per poter vivere una nuova giornata di grandi emozioni nella quale le atlete si daranno battaglia fino all’ultimo metro. Il Tour de France femminile 2026 riprende la propria corsa con la sesta frazione, Montbrison-Tournon-sur-Rhône di 153,4 chilometri.

Il disegno della frazione odierna offre una nuova occasione per uno spettacolare duello in quota. Ci sarà spazio per il buon esito di una fuga da lontano oppure le candidate al successo finale saranno pronte a darsi battaglia alla vigilia della tappa con il temibile Mont Ventoux: sarà la strada ad emettere il verdetto.

PERCORSO

Il gruppo avrà il suo da fare con una versione che prevede sei GPM. Le fatiche di giornata iniziano con la Côte de Perigneux, quarta categoria di 1,4 km al 6,2%, e la Côte de la Prunerie, quarta categoria di 2,9 km al 4,8%, per poi proseguire con la Côte d’Aurec, terza categoria di 3,3 km al 6,1% e la Côte de Praneuf, quarta categoria di 1,2 km al 6,9%. La strada continua a salire fino al settore di discesa che introduce la parte finale del percorso. Si scalano il Col de Laulovesc, seconda categoria di 8,6 km al 5% di pendenza media, e poi, dopo un lungo tratto a scendere, la Côte de Boucleu-le-Roi, terza categoria di 3,8 km al 5,7%, il cui scollinamento avverrà a sedici chilometri dal traguardo.

FAVORITE

La tappa di domani sarà certamente una delle più attese, ma non è da escludere che le prime della classe decidano di darsi nuovamente battaglia. Demi Vollering, dopo la clamorosa rimonta allo sprint di ieri, potrebbe decidere di mettere ancora una volta la squadra al lavoro per provare ad attaccare nuovamente la maglia gialla. Marlen Reusser, dal canto suo, si è difesa in maniera egregia e sembra poter tenere il passo della fuoriclasse olandese. La polacca Kasia Niewiadoma, forte anche dell’aiuto della compagna Antonia Niedermaier, cercherà di scompaginare i piani delle prime due della classe. Attese al varco anche le altre big: chi ha perso terreno nella giornata di ieri potrebbe lanciarsi all’attacco per ridurre il gap dalla vetta e trovare l’immediato riscatto. Elisa Longo Borghini potrebbe provare la sortita per cercare di cogliere un prestigioso successo di tappa, mentre sembra lecito pensare che Pauline Ferrand Prevot, vincitrice dello scorso anno, possa puntare all’arrivo sul Mont Ventoux.

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE FEMMINILE

Giovedì 6 agosto – Sesta tappa Montbrison-Tournon-sur-Rhône (153,4 km)

Orario di partenza: 13.35

Orario di arrivo: 17.41 circa

DOVE VEDERE LA SESTA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE FEMMINILE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta live testuale: OA Sport