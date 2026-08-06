Calendario Mondiali ginnastica ritmica 2026: orari, tv, programma, streaming

I Mondiali 2026 di ginnastica ritmica si disputeranno dal 12 al 16 agosto: sarà Francoforte (Germania) a ospitare la rassegna iridata, che tra l’altro metterà in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Si preannuncia una competizione particolarmente avvincente e appassionante, con la disputa dei due concorsi generali (individualiste e gruppi) e poi delle Finali di Specialità (che non sono però inserite nel programma a cinque cerchi).

L’Italia punterà in alto con Sofia Raffaeli e Tara Dragas a livello individuale, al cospetto di una concorrenza guidata dalla funambolica padrona di casa Darja Varfolomeev (Campionessa Olimpica e Campionessa del Mondo). Le Farfalle, invece, sono reduci da una stagione molto complicata e sarà difficile essere competitive con le cinque palle e nell’esercizio misto per puntare alle posizioni di vertice nell’appuntamento più importante di questa annata agonistica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2026 di ginnastica ritmica. L’evento sarà trasmesso in parte in diretta tv sui canali Rai (programma da definire), prevista la diretta streaming parziale su Rai Play e sui canali di World Gymnastics, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA RITMICA 2026

Mercoledì 12 agosto

09.00-10.24 Qualificazioni individuali, gruppo A (cerchio e palla)

10.30-11.54 Qualificazioni individuali, gruppo B (cerchio e palla)

13.00-14.24 Qualificazioni individuali, gruppo C (cerchio e palla)

14.30-15.54 Qualificazioni individuali, gruppo D (cerchio e palla), con un’italiana

16.15-17.39 Qualificazioni individuali, gruppo E (clavette e nastro)

17.45-19.09 Qualificazioni individuali, gruppo F (clavette e nastro)

20.05-21.29 Qualificazioni individuali, gruppo G (clavette e nastro)

21.35-22.52 Qualificazioni individuali, gruppo H (clavette e nastro), con un’italiana

Giovedì 13 agosto

09.00-10.24 Qualificazioni individuali, gruppo B (clavette e nastro)

10.30-11.54 Qualificazioni individuali, gruppo A (clavette e nastro)

13.00-14.24 Qualificazioni individuali, gruppo D (clavette e nastro), con un’italiana

14.30-15.54 Qualificazioni individuali, gruppo C (clavette e nastro)

16.15-17.39 Qualificazioni individuali, gruppo F (cerchio e palla)

17.45-19.09 Qualificazioni individuali, gruppo E (cerchio e palla)

20.05-21.29 Qualificazioni individuali, gruppo H (cerchio e palla), con un’italiana

21.35-22.52 Qualificazioni individuali, gruppo G (cerchio e palla)

Venerdì 14 agosto

16.00-18.10 Concorso generale individuale, finale: piazzate dal 18mo al 10mo posto in qualifica

18.30-20.40 16.00-18.10 Concorso generale individuale, finale: piazzate dal nono al primo posto in qualifica

Sabato 15 agosto

11.00-12.53 Concorso generale per gruppi, 5 palle e 3 cerchi/4 clavette (gruppo A), con l’Italia

13.45-15.38 Concorso generale per gruppi, 5 palle e 3 cerchi/4 clavette (gruppo B)

15.53-17.46 Concorso generale per gruppi, 5 palle e 3 cerchi/4 clavette (gruppo C)

Domenica 16 agosto

11.00-11.43 Finali di Specialità: 5 palle (gruppi)

12.10-12.45 Finali di Specialità: cerchio (individualiste)

12.50-13.25 Finali di Specialità: palla (individualiste)

14.00-14.43 Finali di Specialità: 3 cerchi/4 clavette (gruppi)

15.10-15.45 Finali di Specialità: clavette (individualiste)

15.50-16.25 Finali di Specialità: nastro (individualiste)

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA RITMICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (programmazione dettagliata da definire).

Diretta streaming: Rai Play (programmazione dettagliata da definire), canali di World Gymnastics.

Diretta testuale: OA Sport.