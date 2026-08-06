Dove vedere in tv l’Italia femminile ai Mondiali di volley U17: orari, avversarie, streaming

L’Italia sarà grande protagonista ai Mondiali U17 di volley femminile, che si disputeranno a Santiago del Cile dal 6 al 16 agosto. Sarà la località sudamericana a ospitare la rassegna iridata di categoria, giunta alla sua seconda edizione dopo i mutamenti delle fasce d’età studiati nelle ultime stagioni (è stata abolita la U18 e si è passati a U17 e U19).

Dopo il terzo posto conquistato due anni fa in Perù, nell’edizione vinta dalla Cina sul Giappone, la nostra Nazionale inseguirà un nuovo risultato da urlo, trascinata da giocatrici molto interessanti come Matilde Borello, Erika Jakic, Sofia Martinengo, Kaila Simeonov, Marie Tarca, Hillaru Uwadiae, Beatrice Zannese.

Le ragazze del DT Marco Mencarelli, seguite in panchina dalla coach Monica Cresta, sono state inserite nella Pool D e se la dovranno vedere con Cina Taipei, Porto Rico, Corea del Sud, Repubblica Dominicana e Algeria: le prime quattro classificate si qualificheranno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia ai Mondiali U17 di volley femminile. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su VBTV, per gli abbonati. Gli orari sono italiani (in Cile sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA MONDIALI VOLLEY FEMMINILE U17

Venerdì 7 agosto

Ore 02.00 Italia vs Algeria

Sabato 8 agosto

Ore 02.00 Italia vs Repubblica Dominicana

Domenica 9 agosto

Ore 02.00 Italia vs Corea del Sud

Martedì 11 agosto

Ore 02.00 Italia vs Porto Rico

Mercoledì 12 agosto

Ore 02.00 Italia vs Cina Taipei

PROGRAMMA ITALIA MONDIALI VOLLEY U17: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.