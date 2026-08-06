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Dove vedere in tv l’Italia femminile ai Mondiali di volley U17: orari, avversarie, streaming
L’Italia sarà grande protagonista ai Mondiali U17 di volley femminile, che si disputeranno a Santiago del Cile dal 6 al 16 agosto. Sarà la località sudamericana a ospitare la rassegna iridata di categoria, giunta alla sua seconda edizione dopo i mutamenti delle fasce d’età studiati nelle ultime stagioni (è stata abolita la U18 e si è passati a U17 e U19).
Dopo il terzo posto conquistato due anni fa in Perù, nell’edizione vinta dalla Cina sul Giappone, la nostra Nazionale inseguirà un nuovo risultato da urlo, trascinata da giocatrici molto interessanti come Matilde Borello, Erika Jakic, Sofia Martinengo, Kaila Simeonov, Marie Tarca, Hillaru Uwadiae, Beatrice Zannese.
Le ragazze del DT Marco Mencarelli, seguite in panchina dalla coach Monica Cresta, sono state inserite nella Pool D e se la dovranno vedere con Cina Taipei, Porto Rico, Corea del Sud, Repubblica Dominicana e Algeria: le prime quattro classificate si qualificheranno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia ai Mondiali U17 di volley femminile. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su VBTV, per gli abbonati. Gli orari sono italiani (in Cile sono sei ore indietro rispetto a noi).
CALENDARIO ITALIA MONDIALI VOLLEY FEMMINILE U17
Venerdì 7 agosto
Ore 02.00 Italia vs Algeria
Sabato 8 agosto
Ore 02.00 Italia vs Repubblica Dominicana
Domenica 9 agosto
Ore 02.00 Italia vs Corea del Sud
Martedì 11 agosto
Ore 02.00 Italia vs Porto Rico
Mercoledì 12 agosto
Ore 02.00 Italia vs Cina Taipei
PROGRAMMA ITALIA MONDIALI VOLLEY U17: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.