Europei tuffi 2026 oggi: orari 6 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, giovedì 6 agosto, andrà in scena l’ultima giornata di gara per quanto riguarda gli Europei di tuffi. A Parigi le emozioni non mancheranno e all’Olympic Aquatics Centre. Un day-7 in cui l’Italia cercherà di rimpinguare il proprio bottino di medagliere conquistato fino ad ora, che attualmente vede il Bel Paese svettare nella disciplina in maniera importante.

A partire dalle 10:30 inizierano i preliminari uomini dalla piattaforma. Due gli azzurri al via: Simone Conte e Romano Hao Jung Wang. Due atleti giovanissimi, che cercheranno di mettere in questa prova sfrontatezza e voglia di competere. Conte, in questo contesto, ha già dimostrato di farsi valere, citando l’argento incredibile in coppia con Raffaele Pelligra dai 10 metri.

Nella sessione serale, oltre all’atto conclusivo dalla piattaforma, si terrà la finale del sincro femminile dai tre metri. Chiara Pellacani tornerà nuovamente in azione, reduce dallo strepitoso percorso in questa settimana parigini: quattro gare affrontate e quattro ori. La campionessa romana andrà a caccia della cinquina, volendo trascinare Elisa Pizzini, quarta dai tre metri e desiderosa di conquistare una medaglia continentale.

La settima e ultima giornata degli Europei 2026 di tuffi andrà in scena quest’oggi, giovedì 6 agosto. Il day-7 sarà trasmesso in diretta tv da Rai 2 HD, RaiSport HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW ed European Aquatics Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

EUROPEI TUFFI 2026 OGGI

Giovedì 6 agosto

10:30 Preliminari, piattaforma 10 metri maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

17:30 Finale trampolino 3 metri sincro femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

18:50 Finale piattaforma 10 metri maschile – Diretta tv su Rai 2 HD fino alle 20:30, RaiSport HD dalle 20:30, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

AZZURRI IN GARA

Giovedì 6 agosto

10:30 Preliminari, piattaforma 10 metri maschile – Simone Conte, Romano Hao Jung Wang

17:30 Finale trampolino 3 metri sincro femminile – Chiara Pellacani/Elisa Pizzini

18:50 Finale piattaforma 10 metri maschile – Eventualmente Simone Conte, Romano Hao Jung Wang

PROGRAMMA EUROPEI TUFFI 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, RaiSport HD (cambio di rete per il tg), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW ed European Aquatics Tv

Diretta testuale: OA Sport