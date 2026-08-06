LIVE Atletica, Mondiali U20 2026 in DIRETTA: Doualla sogna nella finale dei 100 metri! Debutta Crotti

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Kelly Doualla in finale sui 100 metri – Quando corre Doualla

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Mondiali Under 20 che vanno in scena ad Eugene in Oregon. Si allarga ulteriormente il fronte azzurro, con un programma ricco di batterie e qualificazioni prima delle finali notturne. All’Hayward Field l’Italia sognerà in grande con Kelly Doualla, che correrà la finale dei 100 metri alle ore 05.35 di venerdì 7 agosto: dopo aver vinto batterie e semifinale, la Campionessa d’Europa U18 cercherà di distinguersi anche nell’atto conclusivo al cospetto di avversarie più grandi anche di due anni.

L’Italia sarà impegnata anche nei salti, negli ostacoli e sul giro di pista, con Francesco Crotti tra gli atleti più attesi. Nella notte verranno assegnati i titoli del lungo e del peso femminile, mentre proseguirà anche l’eptathlon di Rita Manfredini. La sessione italiana si aprirà alle 19.00 con le qualificazioni del peso femminile. L’Italia potrà contare su Anita Nalesso, bronzo europeo Under 20 nel 2025 e fresca campionessa italiana assoluta, accreditata di 16,67 metri, settima misura tra le iscritte.

Con lei ci sarà Elettra Bernardis, arrivata in stagione a 16,00. Per entrambe l’obiettivo sarà conquistare la finale delle 4.40, ma Nalesso possiede anche le qualità per avvicinarsi alle posizioni di vertice. Rita Manfredini riprenderà invece il proprio cammino nell’eptathlon, affrontando alle 19.35 il lungo e alle 22.13 il giavellotto, prima degli 800 conclusivi delle 3.10. La campionessa italiana juniores, capace di totalizzare 5306 punti, dovrà cercare continuità in tutte e tre le prove per migliorare la propria posizione e chiudere positivamente la prima esperienza mondiale nella categoria.

Grande attenzione agli ostacoli, con quattro azzurri impegnati nelle batterie dei 400. Alle 19.41 toccherà a Benedetta Falleti e Sofia Copiello: la prima si presenta con il 58”51 realizzato in stagione, mentre la seconda vanta 59”47. Alle 20.27 entreranno in scena gli uomini con Diego Mancini, campione all’Eyof di Skopje e sceso a 51”02, e Tommaso Ardizzone, autore di 51”95. Mancini parte con concrete possibilità di superare il turno e inserirsi tra i protagonisti europei della specialità. Il settore dei salti offre all’Italia alcune delle opportunità più interessanti della giornata. Alle 20.05 saranno in pedana nell’alto Iacopo Storai e Alberto Marzola, rispettivamente a 2,12 e 2,15 nel 2026. La qualificazione richiederà una gara ordinata, senza errori alle misure iniziali, in una specialità nella quale gli equilibri possono cambiare rapidamente.

Alle 21.00 riflettori puntati sul triplo maschile, con Francesco Crotti e Marco Mangani. Crotti, campione europeo Under 20 a Tampere, ha superato per la prima volta i sedici metri raggiungendo 16,15, quinta misura nelle liste mondiali stagionali. L’azzurro si presenta dunque come uno dei candidati al podio, anche se il primo obiettivo sarà mettere al sicuro la finale senza consumare troppe energie. Mangani, cresciuto fino a 15,80, può a sua volta ambire al passaggio del turno. Il riferimento internazionale è il cubano Giann Baxter, leader mondiale con 16,80.

Una delle novità più attese sarà la 4×100 mista, al debutto nel programma dei Mondiali Under 20. L’Italia correrà le batterie alle 21.27, affidandosi alla profondità dei propri settori veloci. In una specialità ancora tutta da interpretare, cambi puliti e composizione del quartetto potranno pesare quanto i valori individuali. L’obiettivo sarà entrare nella prima finale mondiale della storia di questa staffetta.

Il giro di pista vedrà poi impegnate alle 21.53 Matilde Abelli e Laura Frattaroli. Abelli, campionessa italiana Under 20, si è migliorata fino a 53”28, mentre Frattaroli ha corso 53”77 indoor e 54”12 all’aperto. Nei 400 maschili, dalle 22.45, toccherà invece a Riccardo Fumagalli e Francesco Miorini. Fumagalli, vincitore dei titoli italiani indoor e outdoor, parte dal 46”85 stagionale; Miorini si presenta con 47”40. Il grande nome della specialità è lo statunitense Quincy Wilson, oro olimpico con la 4×400 a soli sedici anni e principale attrazione della squadra di casa.

La sessione notturna inizierà alle 3.05 con le qualificazioni dell’asta maschile. L’Italia si affiderà a Leonardo Scalon, salito a 5,42, terza prestazione nazionale Under 20 di sempre e settima misura tra gli iscritti. Il francese Zackary Dia, capace di 5,82, parte come uomo da battere, ma Scalon ha già dimostrato di poter competere ad alto livello nelle gare decisive. Nel mezzofondo entreranno in scena i 1500 metri. Alle 3.32 Alessandro Casoni e Luca Cavazzuti affronteranno le batterie maschili. Casoni, con il 3’40”16 realizzato a Lignano, è diventato il terzo italiano Under 20 di sempre e occupa l’ottava posizione nelle graduatorie d’ingresso. Il favorito sulla carta è l’etiope Destaw Tade, accreditato di 3’36”41. Alle 4.05 spazio alle donne con Margherita Vedovato e Giulia Colarieti, chiamate a una gara tatticamente attenta per conquistare la qualificazione.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Mondiali Under 20 che vanno in scena ad Eugene in Oregon: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 19.00 con la prima sessione di gare, dalle 3.00 la sessione principale. Buon divertimento a tutti.