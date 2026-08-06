LIVE Vuelta a Burgos 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette GPM, con il Puerto del Escudo vicino al traguardo

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Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della terza tappa della Vuelta a Burgos 2026, Excavaciones Mikel (Merindad de Montija)-Balneario de Corconte (Valle de Valdebezana) di 184 km. Una frazione molto mossa, con ben sette GPM, tra i quali spicca il temibile Puerto de l’Escudo, posto a 4 km dal traguardo.

Un’altra giornata, dunque, dove gli uomini di classifica sono pronti a sfidarsi, con l’ultima ascesa che sicuramente darà tante risposte su chi potrà giocarsi la classifica generale fino alla fine. L’abruzzese Giulio Ciccone (Lidl-Trek) è apparso brillante nella tappa di ieri e proverà a prendersi la rivincita sul britannico Oscar Onley (Netcompany INEOS). Anche l’austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) sembra essere in un buono stato di forma e potrebbe trovarsi benissimo sulle pendenze che presenta il finale del percorso, così come Enric Mas (Movistar Team), che dopo una prima parte di 2026 molto negativa vuole riscattarsi.

Da non sottovalutare il francese Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) e l’australiano Jay Vine (Team UAE Emirates-XRG), che hanno dimostrato di avere una buona gamba in salita. Attesa una reazione da parte del classe 2003 azzurro Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), che ieri non è apparso brillantissimo sulle rampe conclusive.

Con un percorso che inizia a salire sin da subito non è da escludere che ci possano essere anche degli attacchi da lontano importanti, magari con una fuga formata da elementi interessanti senza velleità di classifica come Mikel Landa (Soudal Quick-Step) o Igor Arrieta (Team UAE Emirates-XRG).

La tappa prenderà il via da Montija e si inizierà subito a scalare l’Alto de Bocos (2 km al 5,7%, terza categoria), poi dopo il km 50 inizierà l’ascesa verso l’Alto de la Hoya (3,6 km al 5,7%, terza categoria), con una conseguente discesa che porterà la corsa ad affrontare altri due GPM di terza categoria in successione: l’Ojo Guareña (1,2 km al 5,8%) e l’Alto Retuerta (3,4 km al 4,3%).

Intorno al km 100 ci sarà una seconda ascesa verso l’Alto Retuerta, ma non identica alla prima, più breve ma dura dal punto di vista altimetrico (1,8 km al 7,7%), da lì una lunga discesa che porterà ai piedi dell‘Estacas de Treuba (11,7 km al 3%, terza categoria). La strada inizierà scendere progressivamente e servirà al gruppo per recuperare le energie in vista della scalata finale verso il Puerto del Escudo (7 km al 9%); una volta scollinata l’ultima vetta ci saranno ancora 4 km tutti in discesa verso il traguardo di Balneario de Corconte, dove la corsa terminerà dopo 184 km dal via.

La partenza della terza tappa è prevista alle ore 12.09 OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dalle 14.30. Segui con noi la terza frazione della Vuelta a Burgos 2026. Buon divertimento!