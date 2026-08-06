LIVE Tuffi, Europei 2026 in DIRETTA: Pellacani per il pokerissimo, Conte e Wang per stupire dalla piattaforma

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della settima giornata di gare degli Europei di Tuffi di Parigi 2026. Oggi in palio due titoli continentale: il sincro da tre metri femminile e la piattaforme da 10 metri maschile.

Si comincia alle 10.30 con i preliminari della piattaforma. Sono 20 i tuffatori che lotteranno per entrare nei 12 posti che garantiscono l’accesso in finale. Gli azzurri in gara saranno Simone Conte, argento nel sincro dalla piattaforma con Pelligra, e Romano Wang, al debutto agli Europei. I due giovani tuffatori italiani cercheranno la qualificazione all’atto conclusivo, che si terrà nel pomeriggio alle 18.50.

Torna in acqua Chiara Pellacani, che gareggerà con Elisa Pizzini nel sincro da tre metri. L’azzurra vuole concludere al meglio un’edizione continentale storica, con quattro medaglie d’oro già messe al collo. La coppia italiana dovrà vedersela soprattutto con la coppia tedesca, formata da Hentschel e Muller, e dai due britannici Harper/Mew Jensen. La finale del sincro da tre metri femminile comincerà alle 17.30.

La settima giornata di gare degli Europei di Tuffi di Parigi 2026 comincerà alle 10.30 con le eliminatorie della piattaforma maschile. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti, buon divertimento!