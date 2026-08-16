Sport in tv oggi (domenica 16 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 16 agosto, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con Classica di Amburgo, Arctic Race of Norway, Czech Tour e Volta a Portugal, nuoto, ginnastica artistica, atletica e beach volley con gli Europei, ginnastica ritmica, vela (470), flag football ed equitazione con i Mondiali, e tanto altro ancora.

Agli Europei di atletica l’Italia quest’oggi punterà al mattino sui maratoneti Giovanna Epis, Rebecca Lonedo, Alessia Tuccitto, Sofiia Yaremchuk, Xavier Chevrier, Badr Jaafari, Daniele Meucci, Ahmed Ouhda e Pietro Riva, ed in serata nel salto con l’asta maschile su Matteo Oliveri, nel lancio del giavellotto femminile su Paola Padovan, nel salto in lungo femminile su Larissa Iapichino, nei 3000 siepi maschili su Ala Zoghlami, Osama Zoghlami e Yassin Bouih, nei 1500 metri femminili su Ludovica Cavalli e sulle staffette 4×100 mista, 4×400 femminile e 4×400 maschile.

Agli Europei di nuoto spazio nelle batterie del mattino nei 400m stile libero donne a Simona Quadarella e Bianca Nannucci, nei 400m stile libero uomini a Luca De Tullio, Marco De Tullio, Davide Marchello ed Alessandro Ragaini, ed alle staffette 4x100m misti donne e 4x100m misti uomini, e nelle finali del pomeriggio nei 50m stile libero uomini a Giovanni Guatti, nei 50m rana donne a Benedetta Pilato, nei 200m misti uomini ad Alberto Razzetti, nei 200m farfalla donne a Paola Borrelli, nei 100m dorso uomini a Thomas Ceccon, e a coloro che avranno superato le batterie.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 16 agosto

2.00 Vela, Mondiali 470: Gold e Silver fleet – YouTube 470 Sailing World Championship

6.50 Golf, DP World Tour: Danish Golf Championship, 4° giro – 12.00 Sky Sport Golf, Sky Go, NOW

8.30 Atletica, Europei: sessione mattutina – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN

9.30 Equitazione, Mondiali: volteggio, pas de deux – clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv

9.30 Nuoto, Europei: sessione mattutina – Rai Sport HD, Sky Sport Max, Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV

10.00 Ginnastica artistica, Europei: finali di specialità junior – Nessuna copertura tv/streaming

10.15 Ciclismo, Czech Tour: 4a tappa – 13.00 Discovery Plus e HBO Max, 13.05 Eurosport 2 HD e DAZN

10.25 Motocross, GP Svezia: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Motocross, GP Svezia: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Beach volley, Europei: semifinali maschili, finali per il bronzo e per l’oro femminili e maschili – EuroVolley TV

11.00 Ginnastica ritmica, Mondiali: finale di specialità – Rai Play Sport 2, 11.30-13.00 e 14.00-17.00 Rai 2 HD, 12.55-16.00 Rai Sport HD

12.00 Basket femminile, Europei U16: fase a gironi, Italia-Lettonia – YouTube FIBA

12.00 Equitazione, Mondiali: volteggio, official team competition – clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv

12.00 Flag football, Mondiali: finali per il bronzo e per l’oro (15.00 finale per l’oro maschile: Italia-USA) – DAZN

12.00 Ciclismo, Classica di Amburgo – 13.45 Discovery Plus e HBO Max, 14.30 Eurosport 2 HD e DAZN

12.15 Ciclismo, La Polynormande – 14.30 Discovery Plus e HBO Max

13.00 Equitazione, Mondiali: completo individuale ed a squadre, salto ostacoli – clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv

13.15 Motocross, GP Svezia: MX2, gara 1 – Discovery Plus, HBO Max, mxgp-tv.com

13.35 Ciclismo, Arctic Race of Norway: 4a tappa – 16.15 Discovery Plus e HBO Max, 16.30 Eurosport 2 HD e DAZN

13.55 Golf, PGA Tour: FedEx St. Jude Championship, 4° giro – 13.45 Discovery Plus e HBO Max, 18.00 Eurosport 2 HD e DAZN

14.15 Motocross, GP Svezia: MXGP, gara 1 – Discovery Plus, HBO Max, mxgp-tv.com

15.00 Ciclismo, Volta a Portugal: 10a tappa – 16.30 Discovery Plus e HBO Max

16.00 Ginnastica artistica, Europei: finale a squadre senior – Rai Play Sport 1, dalle 17.00 Rai 2 HD

16.10 Motocross, GP Svezia: MX2, gara 2 – Rai Sport HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, mxgp-tv.com

17.00 Tennis, ATP Masters 1000 Cincinnati: 2° turno singolare (2° match dalle 17.00 Musetti-Altmaier, 5° match dalle 17.00 Sonego-Tiafoe) – Sky Sport Tennis, Sky Sport 251, Sky Sport Uno (dalle 23.00), Sky Go, NOW, Tennis TV

17.00 Tennis, WTA 1000 Cincinnati – 2° turno singolare e 1° turno doppio (2° match dalle 17.00 Stefanini-Bouzkova) – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport 251, Sky Sport Uno (dalle 23.00), Sky Go, NOW, SuperTenniX

17.10 Motocross, GP Svezia: MXGP, gara 2 – Rai Sport HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, mxgp-tv.com

18.00 Basket femminile, amichevole: Belgio-Italia – sporza.be

18.00 Calcio, Coppa Italia: 32mi, Frosinone-Juve Stabia – Canale 20, Mediaset Infinity

18.30 Calcio, Coppa Italia: 32mi, Genoa-Ascoli – Italia 1, Mediaset Infinity

18.30 Nuoto, Europei: sessione serale – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV

19.00 Judo, Grand Prix Lima: 3a giornata, eliminatorie – judo.tv

19.00 Volley femminile, Mondiali U19: finale 5° posto, Italia-Corea del Sud – YouTube Volleyball World

20.15 Atletica, Europei: sessione serale – Rai Sport HD fino alle 21.00 poi Rai 2 HD, Sky Sport Uno (dalle 21.30), Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN. Canale dedicato: Sky Sport 252 per il salto in lungo femminile dalle 21.00.

20.45 Calcio, Coppa Italia: 32mi, Verona-Virtus Entella – Canale 20, Mediaset Infinity

21.15 Calcio, Coppa Italia: 32mi, Lazio-Mantova – Italia 1, Mediaset Infinity

0.00 di lunedì 17 Judo, Grand Prix Lima: 3a giornata, final block – judo.tv

1.00 di lunedì 17 Volley femminile, Mondiali U19: finale 1° posto, USA-Turchia – YouTube Volleyball World