LIVE Motocross, GP Svezia MXGP 2026 in DIRETTA: grande occasione per Herlings

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Svezia 2026, Herlings per mettere una grande ipoteca al Mondiale.

Il Mondiale di Motocross classe MXGP fa tappa sullo storico circuito di Uddevalla, dove i piloti della classe regina saranno chiamati ad affrontare un tracciato completamente differente rispetto alla sabbia di Lommel. Il terreno duro e roccioso del Glimminge Motorstadion potrebbe favorire una grande battaglia nelle posizioni di vertice.

Tutti gli occhi saranno ancora una volta diretti su Jeffrey Herlings. l’olandese volante sta vivendo un momento di forma davvero incredibile e arriva in Svezia dopo aver conquistato consecutivamente i GP di Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Fiandre. Un ruolino di marcia che gli ha permesso di rimontare e sorpassare in classifica Coenen infortunato.

Ad aumentare le mire dell’olandese per Herlings c’è la nuova assenza di Lucas Coenen. Il fenomeno belga della KTM non prenderà parte neppure al GP di Svezia a causa dei problemi all’anca sinistra e al nervo sciatico accusati dopo l’incidente di Foxhills. L’ex oramai leader del Mondiale perde quindi un’altra possibilità di restare vicino alla tabella rossa.

Herlings già nella gara di qualifica di ieri manda un sonoro messaggio a tutti gli altri per la conquista del GP. Il fenomeno olandese ha preceduto Tim Gajser e l’attuale campione del mondo Romain Febvre, rispettivamente secondo e terzo. Dietro di loro Tom Vialle, Ruben Fernandez e Pauls Jonass. Discrete indicazioni anche per gli azzurri: Andrea Adamo ha concluso ottavo, mentre Andrea Bonacorsi ha ottenuto la nona piazza.

Grazie ai dieci punti ottenuti nella gara di qualifica, Herlings sale a quota 685 punti e porta a 106 lunghezze il distacco sull’attuale campione del mondo Romain Febvre, secondo con 579. Lucas Coenen rimane fermo a 566 punti da oramai molti GP, mentre Tim Gajser sale a 543. Presente anche il siciliano Andrea Adamo a quota 453 e Ruben Fernandez a 452.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Motocross MXGP, GP Svezia 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara 1 alle 14.15, mentre la gara 2 sarà alle 17.10. Buon divertimento!