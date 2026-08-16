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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima e ultima giornata degli Europei 2026 di nuoto in vasca lunga a Parigi. Gli Europei di nuoto 2026 arrivano alla settima e conclusiva giornata e l’Italia vuole sfruttare fino all’ultima bracciata le occasioni offerte dall’Olympic Aquatics Centre. La mattinata scatterà alle 9.30 con le batterie dei 400 stile libero femminili e maschili e delle due 4×100 miste, mentre dalle 18.30 andrà in scena una lunga successione di finali che assegnerà gli ultimi titoli continentali.

Si comincerà subito con uno dei temi più interessanti in chiave azzurra. Simona Quadarella torna nei 400 stile libero e ritrova Isabel Gose, in un confronto che sulla carta propone valori superiori rispetto al resto della concorrenza europea. La tedesca ha il miglior crono stagionale con 4’02”92, mentre la romana ha firmato 4’03”59 agli Assoluti di Riccione e vanta un personale di 4’03”35. Gose difende il titolo europeo conquistato nel 2022, Quadarella arriva invece alla distanza dopo essere tornata nell’ultimo anno molto vicina ai propri migliori riferimenti anche nei 400. Alle loro spalle proveranno a inserirsi Kseniia Misharina, Freya Colbert, Maya Werner, Sofia Diakova e Linda Roth. L’Italia avrà una seconda carta con Bianca Nannucci, accreditata di 4’08”24 e chiamata a inserirsi nella serrata battaglia per conquistare uno degli otto posti disponibili in finale.

Subito dopo saranno i 400 stile libero maschili a proporre una doppia selezione per gli azzurri. Marco De Tullio, Luca De Tullio e Alessandro Ragaini sono iscritti, ma il limite di due qualificati per Nazione rende già la batteria una sfida interna. Ragaini arriva dal 3’46”96 del Sette Colli, Luca De Tullio ha nuotato 3’47”39, mentre Marco De Tullio possiede un personale di 3’44”14 e una maggiore esperienza nei grandi appuntamenti internazionali. Qui il faro della gara è inevitabilmente Lukas Märtens. Il tedesco è primatista mondiale con 3’39”96, oltre che campione olimpico e mondiale in carica, e nel 2026 ha già nuotato 3’41”76. La stessa Germania dovrà però fare i conti con l’abbondanza, vista la presenza di Oliver Klemet, Johannes Liebmann e Sven Schwarz. Dietro Märtens gli equilibri cambiano. James Guy è tornato su ottimi livelli con 3’44”04, Grigorii Vekovishchev e Lucas Henveaux viaggiano nella stessa fascia, mentre Léon Marchand rappresenta una delle incognite più intriganti dopo i problemi fisici che ne hanno condizionato la preparazione. Victor Johansson, Petar Mitsin, Antonio Djakovic e Daniel Wiffen contribuiscono a rendere particolarmente elevato il livello delle batterie.

Le due 4×100 miste completeranno il programma del nuoto in vasca della mattinata, con l’Italia intenzionata innanzitutto a conquistare l’accesso alle finali. La gara femminile appare difficilissima da decifrare: le ultime quattro edizioni degli Europei hanno prodotto quattro vincitrici differenti e anche a Parigi sono numerose le Nazionali con argomenti importanti. L’Olanda può sfruttare la versatilità di Marrit Steenbergen e la presenza di Tes Schouten e Tessa Giele, mentre gli Atleti Neutrali B dispongono di una formazione molto equilibrata. Gran Bretagna, Germania e Francia completano il gruppo delle principali candidate.

L’Italia dovrà trovare il giusto incastro tra le quattro frazioni. Sara Curtis rappresenta una soluzione di grande valore soprattutto nello stile libero, mentre a rana le alternative comprendono Benedetta Pilato, Anita Bottazzo e Lisa Angiolini. Anita Gastaldi può essere utilizzata nella farfalla, mentre il dorso rappresenta il settore nel quale sarà particolarmente importante contenere il distacco dalle migliori.

Prospettive importanti anche nella 4×100 mista maschile, dove gli Atleti Neutrali B sembrano offrire la maggiore completezza complessiva. Kliment Kolesnikov o Pavel Samusenko possono aprire a dorso, Kirill Prigoda è uno dei riferimenti nella rana, Roman Shevliakov e Andrei Minakov offrono due possibilità nella farfalla, mentre Egor Kornev garantisce una chiusura di altissimo livello. L’Italia dispone però di materiale per costruire una staffetta molto competitiva. Thomas Ceccon è il riferimento nel dorso, mentre Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi e Ludovico Blu Art Viberti garantiscono diverse opzioni nella rana. Più aperta la scelta della farfalla, con Federico Burdisso, Michele Busa, Lorenzo Gargani e Alberto Razzetti tra le alternative. Carlos D’Ambrosio rappresenta invece una soluzione di grande qualità per l’ultima frazione. Gran Bretagna, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Grecia contribuiranno a rendere molto combattuta già la qualificazione. Prima di pensare alle medaglie bisognerà dunque evitare qualsiasi errore nelle batterie, anche perché la gestione degli uomini tra mattina e sera potrà incidere in maniera importante.

La sessione serale partirà alle 18.30 e sarà interamente dedicata all’assegnazione delle ultime medaglie dell’Europeo. Si comincerà con i 50 stile libero maschili con Giovanni Guatti in vasca a caccia per la sorpresa, seguiti alle 18.35 dai 50 rana femminili con benedetta Pilato favorita numero uno, alle 18.40 dai 200 misti maschili con Alberto Razzetti e alle 18.47 dai 200 farfalla femminili con al via una sorprendente e ambiziosa Paola Borrelli.

Dopo le prime cerimonie di premiazione, alle 19.06 toccherà alla finale dei 100 dorso maschili con l’Italika che cerca il colpaccio con Thomas Ceccon, una delle gare simbolo dell’intero programma. Alle 19.12 sarà invece la volta dei 400 stile libero femminili, quindi alle 19.21 dei 400 stile libero maschili, le due finali direttamente costruite attraverso le batterie della mattinata.

Spazio successivamente anche alle due prove paralimpiche, con i 50 stile libero maschili alle 19.30 e i 100 stile libero femminili alle 19.39. Poi la lunga attesa per l’ultimo atto delle staffette. Alle 20.02 si assegnerà il titolo della 4×100 mista femminile e alle 20.11 quello della 4×100 mista maschile. Due gare capaci di modificare sensibilmente anche il bilancio conclusivo della manifestazione e nelle quali, sulla carta, l’Italia può avere possibilità interessanti se riuscirà a presentarsi con le migliori combinazioni possibili.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della settima e ultima giornata degli Europei di nuoto 2026 a Parigi: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.30 con le batterie e si prosegue alle 18.30 con le finali. Buon divertimento!