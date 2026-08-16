Europei nuoto 2026 oggi: orari 16 agosto, tv, streaming, calendario italiani in gara

Oggi, domenica 16 agosto, andrà in scena l’ultima giornata di gare agli Europei 2026 di nuoto a Parigi. Al Centre Aquatique Olympique, day-7 in cui le emozioni non mancheranno e in casa Italia si vorrà recitare un ruolo da protagonista, andando ad aggiornare il proprio medagliere.

Mattinata piuttosto compressa. A dare il via alle danze saranno le heat dei 400 stile libero femminili con Simona Quadarella e Bianca Nannucci in acqua. A seguire saranno gli uomini a competere nella medesima distanza. Marco De Tullio, Alessandro Ragaini e Davide Marchello si giocheranno le loro opportunità per entrare in finale.

A completamento delle batterie le due staffette miste, che definiranno il programma degli atti conclusivi. Tante gare nella sessione serale, in cui saranno Giovanni Guatti (50 sl), Benedetta Pilato (50 rana), Alberto Razzetti (200 misti), Paola Borrelli (200 farfalla) e Thomas Ceccon (100 dorso).

Gli Europei di nuoto di Parigi godranno di una grande copertura televisiva. Sarà possibile seguirli sui canali della Rai (Rai 2 HD, RaiSport HD), nonché su quelli di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Max). Ci sarà anche la trasmissione in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrire le quotidiane DIRETTE LIVE testuali.

EUROPEI NUOTO 2026 OGGI

Domenica 16 agosto

Sessione mattutina

09:30 — 400 m stile libero femminili — Batterie (4)

09:55 — 400 m stile libero maschili — Batterie (7)

10:36 — Staffetta 4×100 m misti femminile — Batterie (2)

10:49 — Staffetta 4×100 m misti maschile — Batterie (3)

Sessione serale

18:30 — 50 m stile libero maschile — Finale

18:35 — 50 m rana femminile — Finale

18:40 — 200 m misti individuali maschili — Finale

18:47 — 200 m farfalla femminili — Finale

19:06 — 100 m dorso maschile — Finale

19:12 — 400 m stile libero femminili — Finale

19:21 — 400 m stile libero maschili — Finale

20:02 — Staffetta 4×100 m misti femminile — Finale

20:11 — Staffetta 4×100 m misti maschile — Finale

AZZURRI IN GARA

Domenica 16 agosto

Sessione mattutina

09:30 — 400 m stile libero femminili — Batterie (4) – Simona Quadarella, Bianca Nannucci

09:55 — 400 m stile libero maschili — Batterie (7) – Marco De Tullio, Alessandro Ragaini, Davide Marcello

10:36 — Staffetta 4×100 m misti femminile — Batterie (2) – Italia

10:49 — Staffetta 4×100 m misti maschile — Batterie (3) – Italia

Sessione serale

18:30 — 50 m stile libero maschile — Finale – Giovanni Guatti

18:35 — 50 m rana femminile — Finale – Benedetta Pilato

18:40 — 200 m misti individuali maschili — Finale – Alberto Razzetti

18:47 — 200 m farfalla femminili — Finale – Paola Borrelli

19:06 — 100 m dorso maschile — Finale – Thomas Ceccon

19:12 — 400 m stile libero femminili — Finale

19:21 — 400 m stile libero maschili — Finale

20:02 — Staffetta 4×100 m misti femminile — Finale

20:11 — Staffetta 4×100 m misti maschile — Finale

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD 9.30-11.15, Rai 2 HD 18.30-20.30, Sky Sport Uno (201) 18.30-21.30, Sky Sport Max (206) 9.30-11.30 e 18.30-21.25.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV.

Diretta testuale: OA Sport.