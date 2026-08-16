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Europei nuoto 2026 oggi: orari 16 agosto, tv, streaming, calendario italiani in gara
Oggi, domenica 16 agosto, andrà in scena l’ultima giornata di gare agli Europei 2026 di nuoto a Parigi. Al Centre Aquatique Olympique, day-7 in cui le emozioni non mancheranno e in casa Italia si vorrà recitare un ruolo da protagonista, andando ad aggiornare il proprio medagliere.
Mattinata piuttosto compressa. A dare il via alle danze saranno le heat dei 400 stile libero femminili con Simona Quadarella e Bianca Nannucci in acqua. A seguire saranno gli uomini a competere nella medesima distanza. Marco De Tullio, Alessandro Ragaini e Davide Marchello si giocheranno le loro opportunità per entrare in finale.
A completamento delle batterie le due staffette miste, che definiranno il programma degli atti conclusivi. Tante gare nella sessione serale, in cui saranno Giovanni Guatti (50 sl), Benedetta Pilato (50 rana), Alberto Razzetti (200 misti), Paola Borrelli (200 farfalla) e Thomas Ceccon (100 dorso).
Gli Europei di nuoto di Parigi godranno di una grande copertura televisiva. Sarà possibile seguirli sui canali della Rai (Rai 2 HD, RaiSport HD), nonché su quelli di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Max). Ci sarà anche la trasmissione in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrire le quotidiane DIRETTE LIVE testuali.
EUROPEI NUOTO 2026 OGGI
Domenica 16 agosto
Sessione mattutina
09:30 — 400 m stile libero femminili — Batterie (4)
09:55 — 400 m stile libero maschili — Batterie (7)
10:36 — Staffetta 4×100 m misti femminile — Batterie (2)
10:49 — Staffetta 4×100 m misti maschile — Batterie (3)
Sessione serale
18:30 — 50 m stile libero maschile — Finale
18:35 — 50 m rana femminile — Finale
18:40 — 200 m misti individuali maschili — Finale
18:47 — 200 m farfalla femminili — Finale
19:06 — 100 m dorso maschile — Finale
19:12 — 400 m stile libero femminili — Finale
19:21 — 400 m stile libero maschili — Finale
20:02 — Staffetta 4×100 m misti femminile — Finale
20:11 — Staffetta 4×100 m misti maschile — Finale
AZZURRI IN GARA
Domenica 16 agosto
Sessione mattutina
09:30 — 400 m stile libero femminili — Batterie (4) – Simona Quadarella, Bianca Nannucci
09:55 — 400 m stile libero maschili — Batterie (7) – Marco De Tullio, Alessandro Ragaini, Davide Marcello
10:36 — Staffetta 4×100 m misti femminile — Batterie (2) – Italia
10:49 — Staffetta 4×100 m misti maschile — Batterie (3) – Italia
Sessione serale
18:30 — 50 m stile libero maschile — Finale – Giovanni Guatti
18:35 — 50 m rana femminile — Finale – Benedetta Pilato
18:40 — 200 m misti individuali maschili — Finale – Alberto Razzetti
18:47 — 200 m farfalla femminili — Finale – Paola Borrelli
19:06 — 100 m dorso maschile — Finale – Thomas Ceccon
19:12 — 400 m stile libero femminili — Finale
19:21 — 400 m stile libero maschili — Finale
20:02 — Staffetta 4×100 m misti femminile — Finale
20:11 — Staffetta 4×100 m misti maschile — Finale
PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD 9.30-11.15, Rai 2 HD 18.30-20.30, Sky Sport Uno (201) 18.30-21.30, Sky Sport Max (206) 9.30-11.30 e 18.30-21.25.
Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV.
Diretta testuale: OA Sport.