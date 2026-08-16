Quando la finale di Thomas Ceccon oggi, Europei nuoto 2026: orario esatto 100 dorso, n. di corsia, avversarie, tv

Thomas Ceccon, oggi, sarà tra i grandi protagonisti della finale dei 100 dorso agli Europei 2026 di nuoto a Parigi. Nella piscina francese il campione olimpico in carica della distanza cercherà di confermare il suo status in una situazione diversa dal solito e particolare.

Contrariamente alle abitudini, la prova delle due vasche di questo stile è stata fissata nelle ultime battute del calendario di gare di questo campionato. Dal momento che gli atleti sono stati coinvolti anche in altre specialità, dovranno fare i conti con quello che è rimasto nel serbatoio.

Si può ipotizzare che sarà piuttosto complicato prendere nota di grandi crono, proprio per le fatiche generali dei nuotatori. Tuttavia, trattandosi di un atto conclusivo, è lecito pensare che i finalisti proveranno ad andare oltre la riserva energetica di cui dispongono.

Gli Europei di nuoto di Parigi godranno di una grande copertura televisiva. Sarà possibile seguirli sui canali della Rai (Rai 2 HD, RaiSport HD), nonché su quelli di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Max). Ci sarà anche la trasmissione in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrire le quotidiane DIRETTE LIVE testuali.

A CHE ORA FINALE THOMAS CECCON EUROPEI NUOTO 2026

Domenica 16 agosto

19.06 100 dorso uomini, finale – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD 9.30-11.15, Rai 2 HD 18.30-20.30, Sky Sport Uno (201) 18.30-21.30, Sky Sport Max (206) 9.30-11.30 e 18.30-21.25.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV.

Diretta testuale: OA Sport.

CORSIA THOMAS CECCON FINALE 100 DORSO EUROPEI 2026

Thomas Ceccon sarà in corsia 5 nella finale dei 100 dorso uomini, il cui inizio è previsto alle ore 19.06

STARTLIST 100 DORSO E AVVERSARI THOMAS CECCON

1 SKERRY Jack GBR 17 NOV 2004 53.21

2 NDOYE-BROUARD Yohann FRA 29 NOV 2000 53.16

3 CHRISTOU Apostolos GRE 1 NOV 1996 52.94

4 IAKOVLEV Georgii NAB 25 JUL 2007 52.89

5 CECCON Thomas ITA 27 JAN 2001 52.93

6 SAMUSENKO Pavel NAB 9 AUG 2001 53.12

7 TOMAC Mewen FRA 11 SEP 2001 53.17

8 MASIUK Ksawery POL 17 DEC 2004 53.24