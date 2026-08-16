LIVE Ginnastica artistica, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia sfida la corazzata Russia nella finale a squadre

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La formazione dell’Italia – Manila Esposito oro al corpo libero – Iorio e Perotti medaglia alle parallele

Buongiorno e benvenuti alla diretta live degli Europei 2026 di ginnastica artistica, oggi va in l’attesissima finale della gara a squadre: cala il sipario sulla rassegna continentale a Zagabria con la disputa dell’evento clou, la prova più affascinante, quella che catalizza da sempre l’attenzione degli appassionati, quella che premia la caratura e la profondità del movimento ginnico di un’intera Nazione. Ci aspettano due ore di grande passione, durante le quali ogni ginnasta si metterà al servizio delle compagne per raggiungere il miglior risultato possibile e regalarsi la gloria.

L’Italia ha trionfato nelle ultime due edizioni e ha conquistato la medaglia d’oro in tre degli ultimi quattro appuntamenti continentali (2022, 2024, 2025), dunque il Bel Paese sarà chiamato a difendere lo scettro nella gara regina. Dopo il secondo posto in qualifica, le ragazze del DT Enrico Casella proveranno ad alzare ulteriormente l’asticella, con la consapevolezza che sarà durissima battere la Russia, tornata sul palcoscenico dopo cinque anni di assenza, dominante nel turno preliminare e trascinata da due fuoriclasse come Angelina Melnikova e Anna Kalmykova (rispettivamente prima e seconda nel concorso generale individuale).

Manila Esposito sarà la capitana, pronta a giganteggiare al corpo libero da fresca Campionessa d’Europa e alla trave (ieri argento). La campana si dividerà il compito con Elisa Iorio, chiamata a una copertura al volteggio e soprattutto a portare a casa punti pesanti alle parallele asimmetriche, dove oggi si è messo al collo l’argento. Compito importantissimo per Giulia Perotti: aprirà la rotazione sugli staggi dopo il bronzo odierno, romperà il ghiaccio alla trave e si esibirà per seconda al quadrato. July Marano sarà impegnata su tutti gli attrezzi, mentre Anthea Sisio sarà fondamentale con il suo doppio avvitamento al volteggio.

Se non dovesse arrivare la conferma, l’Italia punterà comunque a rimanere sul podio: in questo senso le rivali di riferimento saranno Gran Bretagna, Francia, Germania e Paesi Bassi. Le Fate incominceranno la propria gara al volteggio e seguiranno il cosiddetto giro olimpico. OA Sport vi propone la diretta live della finale della gara a squadre agli Europei 2026 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale S, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00 e si andrà avanti fino alle ore 18.00 circa. Buon divertimento a tutti.