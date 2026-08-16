LIVE Classica di Amburgo 2026 in DIRETTA: Jonathan Milan vuole lasciare il segno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Classica di Amburgo 2026, 29esima edizione della corsa tedesca vinta l’anno scorso da Rory Townsend e con il nostro Elia Viviani primo nell’albo d’oro (3 successi).

Il percorso odierno misura 207 km, con partenza da Buxtehude e arrivo ad Amburgo. Al km 66 si entrerà nel circuito finale e si affronteranno prima il Tafelberg (800 metri al 4.1% medio), dopo il Waseberg (700 metri al 9.1% medio). A 102 km dalla conclusione si passerà per la prima volta sulla linea d’arrivo e ricomincerà l’anello, lungo 51 km da ripetere due volte. Questo giro comprende una doppia scalata sul Waseberg per ogni passaggio, l’ultimo scollinamento arriverà a 16 km dal traguardo.

Quella di oggi, visto il percorso, sarà facilmente una lotta tra velocisti. Il grande favorito è Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Il francese ha dimostrato al Giro di essere uno dei migliori sprinter al mondo, conquistando tre tappe e la classifica a punti. Il classe 2004 ha ottime possibilità per centrare il successo, ma dovrà essere impeccabile. Il grande rivale sarà il nostro Jonathan Milan (Lidl Trek). L’ultima sfida tra i due c’è stata al Giro di Polonia, dove l’azzurro ha nettamente vinto conquistando tutte e tre le volate. Da quando ha ottenuto il titolo di campione italiano Milan sembra aver ottenuto grande fiducia, vedremo se oggi riuscirà a battere tutti i rivali. Il ruolo del terzo incomodo potrebbe spettare a Olav Kooij. Il corridore della Decathlon arriva da un successo di tappa al Tour, dove però non è mai apparso dominante. La squadra francese può garantirgli ad un ottimo treno, ma non è detto che basterà per battere gli avversari.

Attenzione anche a Milan Fretin (Cofidis), Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) e Kaden Groves (Alpecin Premier-Tech) e Arnaud De Lie (Lotto Intermarché). Uomini da tenere in considerazione sono inoltre Biniam Girmay (NSN Cycling Team) e Laurence Pithie (Red Bull BORA hansgroe) che potrebbero rendere la corsa dura per staccare gli sprinter puri, per poi regolare un gruppetto in volata. Vedremo cosa farà Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG). Il messicano è un vincente e non partecipa alle corse solo per “appendere il numero sulla schiena”. Il percorso però non sembra favorirlo, ma con le sue qualità potrebbe tentare un attacco sul Waseberg.

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale della Classica di Amburgo 2026, ventinovesima edizione della corsa tedesca. L’inizio della frazione è previsto per le 12.00. Buon divertimento!