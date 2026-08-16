LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2026 in DIRETTA: Sofia Raffaeli a caccia di nuove medaglie!

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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale dell’ultima giornata dei Mondiali senior 2026 di ginnastica ritmica, dedicata alle finali di specialità: l’Italia sarà rappresentata da Sofia Raffaeli al cerchio ed alla palla e da Tara Dragas alla palla. Non ci saranno azzurre alle clavette ed al nastro, né l’Italia si è qualificata nelle finali di specialità a squadre.

Nel cerchio Sofia Raffaeli si presenta con il primo punteggio delle qualifiche con 30.100, davanti a Stiliana Nikolova (Bulgaria, 29.800), Daniela Munits (Israele, 29.450), Darja Varfolomeev (Germania, 29.250), Takhmina Ikromova (Uzbekistan, 28.950), Mariia Borisova (Russia, 28.850), Taisiia Onofriichuk (28.650) e Megan Chu (USA) 28.500.

Nella palla Sofia Raffaeli si presenta con il secondo punteggio delle qualifiche, 28.450, proprio davanti a Tara Dragas, terza, a sua volta 28.450, mentre parte davanti a tutte Darja Varfolomeev (Germania, 29.700). Le altre finaliste sono Mariia Borisova (Russia, 28.400), Alina Harnasko (Bielorussia, 28.200), Zilu Wang (Cina, 28.100), Sofiia Ilteriakova (Russia, 28.050) e Vera Tugolukova (Cipro, 27.850).

Il programma inizierà alle 11.00 con la prima finale a squadre, poi alle 12.10 sarà la volta del cerchio ed alle 12.50 toccherà alla palla. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale dell’ultima giornata dei Mondiali senior 2026 di ginnastica ritmica, dedicata alle finali di specialità: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!