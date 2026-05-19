LIVE Darderi-Burruchaga, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: l’italiano deve confermare il nuovo status

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 500 di Amburgo 2026 che vede di fronte Luciano DARDERI all’argentino Roman Andres Burruchaga per un posto in ottavi di finale in Germania.

Sulla terra tedesca l’italo-argentino è chiamato a confermare quanto mostrato nella bellissima cavalcata degli Internazionali d’Italia, conclusa soltano per mano di Casper Ruud in semifinale. Darderi ha annullato match point a Zverev ed è venuto fuori da una battaglia senza quartiere contro Jodar. Come premio si è issato nella top 16 della classifica ATP per la prima volta in carriera.

Questa settimana non è per forza chiamato a rimanerci, visto che è forte di una delle 16 teste di serie per il Roland Garros. Vincere chiaramente aiuta a vincere e vorrà sicuramente fare bene, ma si spera non forzi troppo la mano in vista di un secondo appuntamento major stagionale che promette ottime cose, se saprà replicare il tennis mostrato nella Città eterna. Nessun precedente tra il semifinalista degli Internazionali d’Italia ed il sudamericano n.66 del ranking ATP.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 500 di Amburgo 2026 che vede di fronte Luciano DARDERI all’argentino Roman Andres Burruchaga, match che si giocherà come 2° dopo un doppio ma non prima delle 12:30. Vi aspettiamo!