Dove vedere in tv il sorteggio del Roland Garros 2026: orario, programma, teste di serie, streaming

Giovedì 21 maggio, alle ore 14:00, andrà in scena il sorteggio del Roland Garros 2026. Il secondo Slam della stagione si avvicina e sulla terra rossa di Parigi le emozioni non mancheranno. 128 giocatori e altrettante giocatrici si sfideranno e soltanto uno di loro potrà alzare la coppa domenica 7 giugno.

In casa Italia il contingente sarà abbastanza numeroso. In attesa di quello che accadrà nelle qualificazioni, Jannik Sinner guiderà la truppa tricolore. Il n.1 del mondo, reduce dai trionfi in serie nei Masters1000, ultimo dei quali a Roma, è il grande favorito della vigilia. L’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz, campione nel 2024 e nel 2025, è importante in questo senso. Sinner, dal canto suo, attraverso le sue vittorie ha voluto rafforzare la sua candidatura per la conquista del titolo per la prima volta in carriera sul rosso parigino.

Oltre a Jannik, il Bel Paese potrà contare su Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Si fa sentire la defezione di Lorenzo Musetti, costretto a rinunciare al Major francese per l’ennesimo infortunio di un 2026 non da incorniciare.

Tra le donne ci saranno Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, in cerca di sensazioni diverse. La toscana, finalista in questo Slam due anni fa, ha un po’ smarrito il proprio tennis e la poca fiducia nel suo gioco è il problema principale. Per quanto concerne la marchigiana, i problemi fisici continuano a condizionarne l’incedere.

Dove vedere in tv il sorteggio del Roland Garros 2026? La copertura televisiva, prevista giovedì 21 maggio (ore 14:00), non ci sarà, mentre si potrà seguire in streaming su Discovery+ ed HBO Max la cerimonia che andrà a definire il cammino dei partecipanti.

SORTEGGIO ROLAND GARROS 2026

Giovedì 21 maggio, alle ore 14.00.

PROGRAMMA SORTEGGIO ROLAND GARROS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery Plus e HBO Max.

TESTE DI SERIE TABELLONE MASCHILE

1. Jannik Sinner

2. Alexander Zverev

3. Novak Djokovic

4. Félix Auger-Aliassime

5. Ben Shelton

6. Taylor Fritz

7. Daniil Medvedev

8. Alex de Miñaur

9. Alexander Bublik

10. Flavio Cobolli

11. Andrey Rublev

12. Jiri Lehecka

13. Karen Khachanov

14. Luciano Darderi

15. Casper Ruud

16. Valentin Vacherot

17. Arthur Fils

18. Learner Tien

19. Frances Tiafoe

20. Cameron Norrie

21. Alejandro Davidovich Fokina

22. Arthur Rinderknech

23. Tommy Paul

24. Tomás Martín Etcheverry

25. Francisco Cerúndolo

26. Jakub Mensik

27. Rafael Jódar

28. Joao Fonseca

29. Tallon Griekspoor

30. Corentin Moutet

31. Alejandro Tabilo

32. Brandon Nakashima

TESTE DI SERIE TABELLONE FEMMINILE

1. Aryna Sabalenka

2. Elena Rybakina

3. Iga Swiatek

4. Cori Gauff

5. Jessica Pegula

6. Amanda Anisimova

7. Elina Svitolina

8. Mirra Andreeva

9. Victoria Mboko

10. Karolina Muchova

11. Belinda Bencic

12. Linda Noskova

13. Jasmine Paolini

14. Ekaterina Alexandrova

15. Marta Kostyuk

16. Naomi Osaka

17. Iva Jovic

18. Liudmila Samsonova

19. Madison Keys

20. Clara Tauson

21. Sorana Cirstea

22. Anna Kalinskaya

23. Elise Mertens

24. Leylah Fernández

25. Diana Shnaider

26. Hailey Baptiste

27. Marie Bouzkova

28. Anastasia Potapova

29. Jelena Ostapenko

30. Ann Li

31. Cristina Bucsa

32. Yafan Wang