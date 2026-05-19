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Dove vedere in tv il sorteggio del Roland Garros 2026: orario, programma, teste di serie, streaming
Giovedì 21 maggio, alle ore 14:00, andrà in scena il sorteggio del Roland Garros 2026. Il secondo Slam della stagione si avvicina e sulla terra rossa di Parigi le emozioni non mancheranno. 128 giocatori e altrettante giocatrici si sfideranno e soltanto uno di loro potrà alzare la coppa domenica 7 giugno.
In casa Italia il contingente sarà abbastanza numeroso. In attesa di quello che accadrà nelle qualificazioni, Jannik Sinner guiderà la truppa tricolore. Il n.1 del mondo, reduce dai trionfi in serie nei Masters1000, ultimo dei quali a Roma, è il grande favorito della vigilia. L’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz, campione nel 2024 e nel 2025, è importante in questo senso. Sinner, dal canto suo, attraverso le sue vittorie ha voluto rafforzare la sua candidatura per la conquista del titolo per la prima volta in carriera sul rosso parigino.
Oltre a Jannik, il Bel Paese potrà contare su Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Si fa sentire la defezione di Lorenzo Musetti, costretto a rinunciare al Major francese per l’ennesimo infortunio di un 2026 non da incorniciare.
Tra le donne ci saranno Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, in cerca di sensazioni diverse. La toscana, finalista in questo Slam due anni fa, ha un po’ smarrito il proprio tennis e la poca fiducia nel suo gioco è il problema principale. Per quanto concerne la marchigiana, i problemi fisici continuano a condizionarne l’incedere.
Dove vedere in tv il sorteggio del Roland Garros 2026? La copertura televisiva, prevista giovedì 21 maggio (ore 14:00), non ci sarà, mentre si potrà seguire in streaming su Discovery+ ed HBO Max la cerimonia che andrà a definire il cammino dei partecipanti.
SORTEGGIO ROLAND GARROS 2026
Giovedì 21 maggio, alle ore 14.00.
PROGRAMMA SORTEGGIO ROLAND GARROS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Discovery Plus e HBO Max.
TESTE DI SERIE TABELLONE MASCHILE
1. Jannik Sinner
2. Alexander Zverev
3. Novak Djokovic
4. Félix Auger-Aliassime
5. Ben Shelton
6. Taylor Fritz
7. Daniil Medvedev
8. Alex de Miñaur
9. Alexander Bublik
10. Flavio Cobolli
11. Andrey Rublev
12. Jiri Lehecka
13. Karen Khachanov
14. Luciano Darderi
15. Casper Ruud
16. Valentin Vacherot
17. Arthur Fils
18. Learner Tien
19. Frances Tiafoe
20. Cameron Norrie
21. Alejandro Davidovich Fokina
22. Arthur Rinderknech
23. Tommy Paul
24. Tomás Martín Etcheverry
25. Francisco Cerúndolo
26. Jakub Mensik
27. Rafael Jódar
28. Joao Fonseca
29. Tallon Griekspoor
30. Corentin Moutet
31. Alejandro Tabilo
32. Brandon Nakashima
TESTE DI SERIE TABELLONE FEMMINILE
1. Aryna Sabalenka
2. Elena Rybakina
3. Iga Swiatek
4. Cori Gauff
5. Jessica Pegula
6. Amanda Anisimova
7. Elina Svitolina
8. Mirra Andreeva
9. Victoria Mboko
10. Karolina Muchova
11. Belinda Bencic
12. Linda Noskova
13. Jasmine Paolini
14. Ekaterina Alexandrova
15. Marta Kostyuk
16. Naomi Osaka
17. Iva Jovic
18. Liudmila Samsonova
19. Madison Keys
20. Clara Tauson
21. Sorana Cirstea
22. Anna Kalinskaya
23. Elise Mertens
24. Leylah Fernández
25. Diana Shnaider
26. Hailey Baptiste
27. Marie Bouzkova
28. Anastasia Potapova
29. Jelena Ostapenko
30. Ann Li
31. Cristina Bucsa
32. Yafan Wang