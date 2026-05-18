Sinner-Ruud da grandi ascolti e non solo: gli Internazionali d’Italia attirano in tv

Jannik Sinner continua ad attrarre in tv. E lo fa a spron battuto, perché si tratta di un fenomeno anche in questo: sta attraendo, in tempi non facili per il mezzo televisivo, una platea enorme. Il tutto contando com’è cambiata, negli ultimi vent’anni, la fruizione del mezzo, con l’immensa frammentazione del panorama.

Partiamo dal dunque della finale degli Internazionali d’Italia: 4.567.000 telespettatori complessivi per la vittoria di Sinner su Casper Ruud, per il 36,7% di share (dato calcolato sulla total audience, che include big screen e SkyGo), diventati 5.530.000 nel momento del match point che ha dato all’italiano la vittoria. 7.838.000 (senza SkyGo), secondo quanto comunicato da Sky, il dato degli spettatori unici. La suddivisione tra chiaro di TV8 e pay di Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis è questa: 3.130.000 telespettatori su TV8 (25,2% di share), 1.438.000 sui canali di Sky (11,6% e sesto maggior ascolto tennistico sulla piattaforma).

Va detto che, rispetto allo scorso anno, il passaggio da Rai1 a TV8 ha provocato una discesa dei numeri, ma questi vanno riclassificati come molto validi in virtù anche delle abitudini della platea televisiva italiana, ancor oggi non sempre pronta a rispondere qualora si esca dal novero dei primi sei tasti della televisione (Rai e Mediaset), ma che si sta abituando sempre di più ad avere un occhio anche altrove, come dimostrato a più riprese non solo dallo sport. Non per caso la finale degli Internazionali è il secondo evento sportivo più visto del 2026 escludendo il calcio (ma anche con questo è il sesto).

Ascolti sempre in crescita per i match di Sinner, fra l’altro con diversi “twist”, per dirla all’inglese, dovuti a tutti i fattori di rinvii e situazioni simili. Ogni riferimento a Sinner-Medvedev non è assolutamente casuale: quasi tre milioni in totale per la prima parte (2.973.000, con il 16% di share sfiorato), al venerdì, e, su TV8, una sostanziale conferma dei dati del giorno precedente nella parte finale del sabato con 1.849.000 persone e un altro 16% sfiorato.

Nondimeno anche l’altra semifinale male non è andata: Darderi-Ruud è arrivata a quota 430.000 su Sky. E, per quel che riguarda i match precedenti, con Sinner il milione è stato spesso sfondato tra TV8 e Sky (oltre 1.6 milioni nel quarto contro Rublev, ma anche gli altri incontri sono stati seguitissimi). E, al di là del fatto che sono stati aggiunti alcuni incontri rispetto agli 11 originariamente previsti, anche match non italiani hanno avuto particolare seguito (il quarto Medvedev-Landaluce ha superato gli 800.000 totali). Particolarissimo poi il caso di Darderi-Jodar, il quarto finito a ora improba (alle due di notte), tanto da finire scorporato perché l’Auditel per norma misura fino ad allora e poi “cambia giorno”. Nonostante l’ora assurda, sono stati 738.000 nel complesso gli spettatori rimasti, dato importante anche perché a meno di un chilometro di distanza c’era quella Coppa Italia che si è prodigata, a ritmo di fuochi d’artificio, nel prolungare il citato incontro. In particolare, è noto che tra le 2 e le 2:05 su TV8 erano rimaste poco meno di 200.000 persone, che con puro stakanovismo si sono idealmente unite ai 4500 rimasti sulle tribune del Centrale.

Nel contempo, anche la finale di doppio con vincitori Simone Bolelli e Andrea Vavassori su Marcel Granollers e Horacio Zeballos ha fatto registrare un complessivo di 616.000 telespettatori al netto della trasmissione su Sky Sport Tennis e, in una variazione rispetto allo schema originale del chiaro, su Cielo, l’altro noto canale Sky in chiaro. Anche nel loro caso una notevole attenzione (la semifinale, andata su TV8, era arrivata a 804.000 più i 165.000 di Sky, dunque 969.000; per il quarto, su TV8, 242.000). Infine un accenno al torneo femminile, che ha sempre avuto dei validi ascolti nella combinazione tra Sky e SuperTennis con un picco di 213.000+182.000 per Gauff-Svitolina, una finale che alla somma vale 395.000.