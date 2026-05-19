LIVE Italia-Norvegia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: azzurri per provare a muovere la classifica

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale della partita di hockey ghiaccio fra Italia e Norvegia, valida come terzo turno della fase a gironi del Mondiale Top Division 2026. Gli azzurri, dopo due sconfitte nelle prime due partite, devono cercare di sbloccarsi e smuovere la classifica per non rischiare di rimanere a ridosso della zona retrocessione.

La Nazionale italiana è una squadra in crescita e i Giochi Olimpici in casa sembrano aver dato nuova linfa al movimento tricolore. Certamente la selezione guidata da Jukka Jalonen non può ambire ad un posto fra le grandissime nazioni nell’olimpo mondiale di questa disciplina; per il Blue Team anche solo il passaggio del primo turno (e quindi il quarto posto nel girone) sarebbe un risultato assolutamente straordinario. Occorre però ritrovare fin da subito fiducia e risultati per non rischiare di rimanere impantanati in una pericolosa zona retrocessione. Per farlo è necessario però cambiare marcia fin da subito, nonostante la forza dell’avversario…

Gli azzurri sono reduci da due sconfitte contro i fortissimi team del Canada (persa 6-0) e della Slovacchia (4-1 per la squadra della Mitteleuropa). Due sfide in cui l’Italia, soprattutto a causa della qualità degli avversari, non è riuscita a mettere sul ghiaccio il proprio miglior hockey e a ribaltare i pronostici che la vedevano partire nettamente sfavorita. Contro la Norvegia le possibilità di vittoria sono (forse) leggermente maggiori rispetto alle sfide già affrontate, servirà però una prestazione di assoluto livello per provare ad avere la meglio sulla compagina scandinava, che arriva a questa partita con una sconfitta contro la Slovacchia (2-1) e una netta vittoria sulla Slovenia (4-0).

La partita fra Italia e Norvegia, terzo turno del girone B del Mondiale Top Divisione di hockey ghiaccio 2026, si giocherà alla BCF Arena di Friburgo e comincerà alle 16.20. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!