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Dove vedere in tv Darderi-Burruchaga, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streaming
Pochi giorni dopo aver terminato in semifinale la sua magnificata avventura al Foro Italico, Luciano Darderi torna in campo martedì 19 maggio contro l’argentino Roman Andres Burruchaga per il primo turno dell’ATP 500 di Amburgo 2026. L’azzurro, fresco di best ranking (n.16 al mondo) e accreditato della settima testa di serie, parte sulla carta favorito ma le tante energie spese la scorsa settimana a Roma potrebbero penalizzarlo.
Darderi proverà a sfruttare il torneo tedesco per mettere in cascina dei punti preziosi nella classifica mondiale e presentarsi con sensazioni positive al via del Roland Garros, che rappresenta indubbiamente uno degli obiettivi principali della sua stagione. Nessun precedente tra il semifinalista degli Internazionali d’Italia ed il sudamericano n.66 del ranking ATP.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Darderi-Burruchaga, valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Amburgo. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis o Sky Sport Mix; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO DARDERI-BURRUCHAGA ATP AMBURGO 2026
Martedì 19 maggio
M1 – Inizio alle ore 11.00
K. Krawietz/T. Puetz vs H. Nys/E. Roger-Vasselin
A seguire, ma non prima delle 12.30
Luciano Darderi vs Roman Andres Burruchaga – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis o Sky Sport Mix
PROGRAMMA DARDERI-BURRUCHAGA: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport (canali esatti ancora da definire tra Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix).
Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.
Diretta Live testuale: OA Sport.