Sport in tv oggi (lunedì 18 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 18 maggio, si apre una nuova settimana di sport dopo i tanti eventi dell’ultimo weekend con una giornata decisamente interessante soprattutto per alcune discipline in particolare. Continuano senza sosta i playoff NBA, tra gara-7 della semifinale di Conference ad est Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers ed il primo atto della finale della Western Conference tra Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs.

Il tennis non si ferma dopo gli Internazionali d’Italia e propone il primo turno di altri quattro tornei ATP e WTA oltre all’inizio delle qualificazioni del Roland Garros con in campo subito due donne e cinque uomini azzurri a caccia del main draw nello Slam parigino sulla terra battuta. Il menù odierno prevede anche quattro incontri dei Mondiali maschili di hockey su ghiaccio, oltre alle prime regate degli Europei di iQFoil (classe olimpica del windsurf).

In serata spazio ai playoff della Serie A di basket, con gara-2 dei quarti di finale Brescia-Trieste e Olimpia Milano-Reggio Emilia, ma anche al posticipo del penultimo turno di Premier League tra Arsenal e Burnley. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 18 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 18 maggio

2.00 Basket, NBA: Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers (gara-7 semifinali di Conference) – Diretta streaming su Amazon Prime

10.00 Tennis, Roland Garros: primo turno qualificazioni – Diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max

10.30 Tennis, ATP Ginevra: primo turno (4° match sul centrale non prima delle 18.00 Raul Brancaccio vs Stan Wawrinka, a seguire Lorenzo Sonego vs Edas Butvilas) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20.55), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

10.30 Tennis, WTA Strasburgo: primo turno – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (fino alle 20.55), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

12.00 Tennis, WTA Rabat: primo turno – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (fino alle 20.55), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

12.00 Tennis, ATP Amburgo: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20.55), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

12.00 Vela, Europei iQFoil: prima giornata – Nessuna copertura tv e streaming

16.20 Hockey su ghiaccio, Mondiali: Canada-Danimarca – Diretta streaming su Sporteurope.tv

16.20 Hockey su ghiaccio, Mondiali: Finlandia-Stati Uniti – Diretta streaming su Sporteurope.tv

20.00 Basket, Serie A: Brescia-Trieste (gara-2 quarti di finale) – Diretta tv su Cielo e Sky Sport Basket; live streaming su Cielo TV, LBA TV, Sky Go e NOW

20.20 Hockey su ghiaccio, Mondiali: Germania-Svizzera – Diretta streaming su Sporteurope.tv

20.20 Hockey su ghiaccio, Mondiali: Svezia-Cechia – Diretta streaming su Sporteurope.tv

20.45 Basket, Serie A: Olimpia Milano-Reggio Emilia (gara-2 quarti di finale) – Diretta streaming su LBA TV

21.00 Calcio, Premier League: Arsenal-Burnley – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go e NOW

Martedì 19 maggio

2.30 Basket, NBA: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (gara-1 finali di Conference) – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW