Jasmine Paolini, cuore e rimonta: Jeanjean battuta dopo quasi tre ore agli Internazionali d’Italia

Rischia, lotta, cerca ogni soluzione e alla fine ce la fa. Jasmine Paolini deve sudare quasi tre ore (due ore e 55 minuti per l’esattezza), ma alla fine inizia vincendo la difesa del titolo agli Internazionali d’Italia. Battuta la francese Leolia Jeanjean con il punteggio di 6-7(4) 6-2 6-4. Un match a tinte quasi drammatiche, che porta Sara Errani, in tribuna, a un accesso di lacrime che racconta tutto della tensione accumulata nel corso di questo esordio capitolino.

Comincia piuttosto bene il match per Paolini, che riesce ad avere subito la palla break e a trasformarla, a seguito di un dritto largo di Jeanjean. Sbaglia però parecchio anche Jasmine, che restituisce subito il break in quella che diventerà una sorta di costante del parziale. Dopo un game ai vantaggi nel quale manca il 3-1, l’azzurra riesce a ritrovare la via del vantaggio con il dritto che, per la gioia dei presenti sul Centrale, inizia seriamente a funzionare. La francese, però, resta in grado di produrre sostanza e questo la lascia vicina. Altro controbreak, stavolta però con doppio fallo di Paolini, che però si fa perdonare con la superba difesa che vale il 5-3. Niente da fare anche stavolta: Jeanjean mette a segno il break a 30 e, dopo un po’ di fatica, mette insieme il 5-5. Il tie-break, quasi stranamente, viene raggiunto in poco tempo, ma il problema è che la numero 1 d’Italia si fa molto fallosa. Questo va a tutto vantaggio di Jeanjean, che in 68 minuti porta a casa il 4-7 ed il set.

Partenza molto, molto diversa per il secondo parziale. Un po’ perché Paolini riesce a riaversi dal negativo set d’apertura, un po’ per il calo di Jeanjean che inizia a sbagliare parecchio, arriva in gran velocità un 3-0 con doppio break a favore di Jasmine. La transalpina recupera una parte dello svantaggio, ma sul 3-1 c’è un game (molto) duro che vede Paolini trovare un bel contropiede di dritto alla terza opportunità per prendersi il 4-1. Ancora piu complesso è il sesto game, un vero e proprio continuo di emozioni, una girandola fino a quando la toscana riesce a mettere a segno il 5-1. Di lì in avanti nessun rischio e 6-2 in 44 minuti.

Per il primo paio di giochi, il terzo set somiglia più a una specie di tregua che a un momento nel quale si cercano spiragli per il break. Si va ai vantaggi sull’1-1, ma senza chance per Paolini, e la stessa cosa accade sul 2-2, ma sul 2-3 Jeanjean manca la chance di avere due palle break con un maldestro schiaffo al volo di dritto spedito in rete senza che ci fosse opposizione. Sul 3-3 la lotta continua ad accendersi furiosa, e in essa ci si inserisce una palla break per Jasmine, che trova però l’opposizione dello schema servizio-rovescio. Cinque in totale sono le palle break, funziona il rovescio, ma ancor più il servizio di Jeanjean in questi momenti. Alla quinta occasione crolla il dritto di Jeanjean ed arriva il 4-3 da parte dell’azzurra. La toscana conferma rapidamente il break, poi ha un match point in risposta, ma finisce per concretizzare al servizio. E finalmente sui viali del Foro Italico si sorride.

Per Paolini, in un match tutto deciso dai dettagli, 75% di prime in campo contro il 60% di Jeanjean. Questo, però, è un match importante non già dal punto di vista dei numeri quanto da quello della mente. Un tipo di vittoria che può cambiare la stagione.