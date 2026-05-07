La prima volta di Bellucci a Roma. Successo con Burruchaga e secondo turno conquistato

Mattia Bellucci si toglie la soddisfazione di conquistare la sua prima vittoria in carriera agli Internazionali d’Italia. Il tennista lombardo ha sconfitto l’argentino Roman Andres Burruchaga, numero 56 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e cinquantaquattro minuti di gioco. Nel prossimo turno per Bellucci ci sarà ancora un argentino da affrontare ed il livello di difficoltà si alza ulteriormente visto che dovrà vedersela con Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 24 del torneo.

Un buon Bellucci con la prima di servizio, visto che ha chiuso con sei ace ed il 76% di punti vinti con questo colpo. Il lombardo ha messo a segno addirittura trentuno vincenti contro i soli sette dell’argentino. Sono stati, invece, 36 gli errori non forzati da parte di Bellucci contro i 24 di Burruchaga.

Bellucci si trova subito ad affrontare una palla break nel primo game al servizio, ma cancella tutto con un ace. Il lombardo se ne procura poi lui una nel terzo gioco e la sfrutta immediatamente con una bella risposta che mette in difficoltà Burruchaga. L’azzurro allunga ulteriormente nel settimo game, quando strappa ancora la battuta all’argentino, scappando sul 5-2. Il numero 56 del mondo riesce a recuperare uno dei due break di svantaggio, ma nel decimo game Bellucci tiene il servizio a zero e chiude sul 6-4.

Il tennista lombardo continua ad avere un ottimo atteggiamento in campo e nel terzo game si procura la palla break, ma Burruchaga chiude a rete dopo un bel rovescio. Bellucci ha una grande occasione nel quinto gioco, quando le palle break sono addirittura tre in favore dell’italiano, ma l’argentino riesce a salvarsi e tiene un delicatissimo turno di servizio. Nel sesto game è Burruchaga a portarsi sul 15-40, ma Bellucci risale e cancella i pericoli. Nel settimo game Bellucci vola sullo 0-40 e questa volta Burruchaga commette doppio fallo. Avanti 4-3, l’azzurro si trova a difendere altre due palle break, ma l’argentino spreca soprattutto sulla seconda. Bellucci non si volta più indietro e va a chiudere ancora sul 6-4, staccando il biglietto per il secondo turno.