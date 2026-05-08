Cocciaretto-Navarro oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming

Andare a caccia di conferme per continuare la propria avanzata nel torneo più prestigioso del panorama nazionale. Nel secondo turno del singolare femminile degli Internazionali d’Italia Elisabetta Cocciaretto sfida l’americana Emma Navarro, testa di serie numero 28. Il match, primo della sessione serale sul Campo Centrale, non inizierà prima delle 19:00.

LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-NAVARRO DALLE 19.00

La marchigiana, dopo il convincente esordio contro l’austriaca Kraus, affronta una sfida di livello decisamente più elevato, ma che non è assolutamente impossibile per i suoi migliori standard. Nel mirino c’è il possibile incrocio nei sedicesimi di finale con la vincente del match tra Iga Swiatek e Caty McNally.

La tennista americana non ha brillato fin qui e cerca di ritrovare lo smalto che l’aveva condotta nella Top Ten. Le due giocatrici si ritrovano faccia a faccia dopo la splendida vittoria ottenuta dall’italiana nell’incontro di apertura della finale dell’ultima Billie Jean King Cup.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Cocciaretto-Navarro, valevole per il secondo turno del WTA 1000 di Roma. Il match verrà trasmesso in diretta tv su SuperTennis (in chiaro) e su Sky Sport (canale esatto da definire); in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COCCIARETTO-NAVARRO WTA ROMA 2026

Venerdì 8 maggio

Campo Centrale-dalle 11:00

Caty McNally (USA)-Iga Swiatek (POL, 4)

Non prima delle 13:00

Daniel Altmaier (GER)-Alexander Zverev (GER, 2)

A seguire

Dino Prizmic (CRO)-Novak Djokovic (SRB, 3)

Non prima delle 19:00

Emma Navarro (USA, 28)-Elisabetta Cocciaretto (ITA) – Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Super Tennis (212)

Non prima delle 20:30

Lorenzo Musetti (ITA, 8)–Giovanni Mpetshi Perricard (FRA)

PROGRAMMA COCCIARETTO-NAVARRO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.