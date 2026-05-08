Grant-Mboko oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming

Tyra Caterina Grant, un nome che in casa Italia piace e non poco, è pronta per la sua maggiore sfida della carriera. La classe 2008 nativa proprio di Roma, al Foro Italico, sfida la canadese Victoria Mboko, autrice di uno dei balzi più roboanti dell’intero circuito WTA nello scorso anno e, forse, anche in linea generale.

LA DIRETTA LIVE DI GRANT-MBOKO (3° MATCH DALLE 11.00)

Da wild card, infatti, nel 2025 è riuscita a vincere il WTA 1000 di Toronto, riuscendo in un’impresa clamorosa anche per il cammino messo a segno. Da allora si è sempre confermata, ragion per cui adesso questo resta uno dei confronti più complessi possibili per Grant, la quale però ha tutto da poter dare in una giornata come quella di oggi. Certo, rimane l’incognita pioggia, prevista nella prima mattina, che potrebbe ritardare il match. Ma, alla fine dei conti, potrebbe essere per l’azzurra una notizia non poi tanto brutta per ragioni tecniche.

Il match tra Tyra Grant e Victoria Mboko sarà il terzo sulla BNP Paribas Arena (interna allo Stadio dei Marmi) dalle ore 11:00 dopo de Minaur-Arnaldi e Osaka-Lys. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e SuperTennis (in chiaro e 212 Sky), nonché in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis.. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA GRANT-MBOKO OGGI, WTA ROMA 2026

Venerdì 8 maggio

BNP Paribas Arena

Ore 11:00 de Minaur (AUS) [6]-Arnaldi (ITA) [WC] – 2° turno ATP

NP 13:00 Osaka (JPN) [15]-Lys (GER) – 2° turno WTA

Grant (ITA) [WC]-Mboko (CAN) [10] – 2° turno WTA

Sakkari (GRE)-Rybakina (KAZ) [2] – 2° turno WTA

Hanfmann (GER)-Darderi (ITA) [18] – 2° turno ATP

PROGRAMMA GRANT-MBOKO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire), SuperTennis (canale 64 in chiaro e 212 Sky)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport