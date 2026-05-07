Chi affronta Jasmine Paolini al terzo turno di Roma? Prossima avversaria di lusso dopo una maratona

Jasmine Paolini è riuscita ad avere la meglio sulla francese Leolia Jeanjean in occasione del suo debutto agli Internazionali d’Italia: dopo quasi tre ore in carica sulla terra rossa della Capitale, la campionessa in carica del WTA 1000 di Roma è riuscita ad avere la meglio con il punteggio di 6-7(4), 6-2, 6-4 e può così proseguire la propria avventura di fronte al proprio pubblico.

La tennista italiana si è resa protagonista di un’arcigna rimonta contro un’avversaria che le ha dato parecchio filo da torcere e che l’ha sorpresa nel tie-break del primo set, salvo poi cedere sulla lunga distanza al cospetto della nostra portacolori. La 30enne, reduce da una serie di eliminazioni precoci nelle ultime settimane, si è qualificata al terzo turno (sedicesimi di finale) e tornerà in campo tra un paio di giorni.

La numero 8 del mondo (ma deve onorare una cambiale da 1.000 punti e virtualmente è uscita dalla top-10 della graduatoria internazionale) se la dovrà ora vedere con la belga Elise Mertens, testa di serie numero 21 del seeding e capace di battere l’ungherese Udvardy con il riscontro di 6-4, 6-2. Si tratterà di un impegnato decisamente probante per Jasmine Paolini, che dovrà vedersela contro la numero 22 del circuito per meritarsi l’ottavo di finale, probabilmente contro la russa Mirra Andreeva.

Elise Mertens conduce per 4-2 nei precedenti, ma le sue vittorie risalgono tra il 2018 e il 2023. L’ultimo incrocio ebbe luogo agli ottavi di finale del torneo di Eastbourne nel 2024: Paolini conduceva il primo set sull’erba per 5-2, quando la belga decise di ritirarsi.